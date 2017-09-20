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    FIFPro назвала 55 лучших игроков сезона-2016/17

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) составила список из 55 футболистов, которые наиболее ярко себя проявили в сезоне-2016/17. Организация предложит игрокам из 58 национальных союзов профессиональных футболистов выбрать одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих, которых они считают лучшими прошлого сезона. Итоги голосования будут представлены 23 октября в Лондоне в рамках церемонии The Best FIFA Football Awards.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

    Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес («ПСЖ»), Жером Боатенг («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Дани Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс («Бавария»), Филипп Лам («Бавария»), Давид Луис («Челси»), Марсело («Реал»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Пепе («Реал»/«Бешикташ»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Реал»).

    Полузащитники: Тьяго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Карлос Касемиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти («ПСЖ»).

    Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/»Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).

    Источник: FifPro

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    20.09.2017 14:39
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 18 июня 2018, 08:31

      Дзюба гол забил епт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Хадеев 13 февраля 2018, 06:16

      Давид Луис, Пепе, Бейл, Бензема убрать,
      Гарри Кэхилл, Агуэро, Али, Игуаин вместо них.
      Чисто мое решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 сентября 2017, 12:42

      А Дани Алвес не игрой ли за Юве сюда заслужил попадание ? Где надпись ЮвентусПСЖ ?

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 20 сентября 2017, 17:25

      бэйл ничего не показал в прошлом сезоне, а в списке есть, и где справедлтвость

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 сентября 2017, 17:03

      13 игроков Реала в этом списке)))

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 20 сентября 2017, 16:41

      Ещё интересный факт, была статья, что у МС самый дорогой состав, а в рейтинге не одного человека.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 сентября 2017, 16:41

      Все правильно, только Дзюбу забыли вписать.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2017, 16:30

      наши наверное во 2 списке лучших 55

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      Рейтинг: +53

      сашка0714 > Полная Канистра 20 сентября 2017, 16:38

      в 3 или 4

      1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 20 сентября 2017, 16:09

      Бейл что там делает? Травма в начале сезона а потом лавка

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 сентября 2017, 16:07

      А где Алли Деле из Тоттенхема..., Игуаин из Юве... ?

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