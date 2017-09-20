FIFPro назвала 55 лучших игроков сезона-2016/17

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) составила список из 55 футболистов, которые наиболее ярко себя проявили в сезоне-2016/17. Организация предложит игрокам из 58 национальных союзов профессиональных футболистов выбрать одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих, которых они считают лучшими прошлого сезона. Итоги голосования будут представлены 23 октября в Лондоне в рамках церемонии The Best FIFA Football Awards.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес («ПСЖ»), Жером Боатенг («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Дани Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс («Бавария»), Филипп Лам («Бавария»), Давид Луис («Челси»), Марсело («Реал»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Пепе («Реал»/«Бешикташ»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Карлос Касемиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/»Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).