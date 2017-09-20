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    Главный тренер «Барселоны» назвал имя игрока, умнее которого не встречал

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил уровень игры Лионеля Месси в матче с «Эйбаром» (6:1) в 5-м туре Примере. Аргентинец забил четыре гола во встрече.

    «Месси – самый умный игрок, которого я видел на поле. Он – необыкновенный футболист. Мы сыграли без Суареса, но Лионель выполнил все, что надо на том месте, куда мы его поставили. Из простой ситуации он выдает положительный момент для нас. Месси любит футбол», – заявил специалист.

    В нынешнем сезоне аргентинец провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    20.09.2017 13:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 сентября 2017, 16:36

      Имя самого умного игрока - Карлос. Тот который получает миллионы ходя по полям в Китае

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > panmon 24 сентября 2017, 21:51

      Тевес - самый предприимчивый и хитрый. Всю карьеру ныл, как скучает по Аргентине и семье. А тут взял и свалил в Китай, и не жалуется. А вот сами китайцы уже локти кусают и жалеют о покупке)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 20 сентября 2017, 14:26

      Это ты ещё просто с Дзюбой не общался.

      4
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 сентября 2017, 14:06

      неужто великий кокорин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 сентября 2017, 13:49

      месси - машина по забиванию голов.. работает без поломок..

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 20 сентября 2017, 13:49

      Месси покоритель эйбаров
      а с нормальной защитой нулина

      0
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > RamonCSKA 20 сентября 2017, 13:56

      Буффону с Нойером это расскажи

      6
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Tyler_Stark 20 сентября 2017, 14:05

      с джиджи распиаренного уже песок сыплется, ни лч не выиграет ничего, гной стареет тоже

      -2
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      ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Tyler_Stark 20 сентября 2017, 14:09

      супер кубок посмотри недавний)))))))
      роналду вышел за 10 минут показал класс
      а месси нулина

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > RamonCSKA 21 сентября 2017, 06:07

      это с какого мухосранска такие заявы, видно токо проводное радио там вещает,да и не иначе как в огородах гальюны перекошенные стоят...

      0
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      Рейтинг: +14

      0503404979 20 сентября 2017, 13:48

      МЕССИ - ЛЕГЕНДА,,,

      1
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