Главный тренер «Барселоны» назвал имя игрока, умнее которого не встречал

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил уровень игры Лионеля Месси в матче с «Эйбаром» (6:1) в 5-м туре Примере. Аргентинец забил четыре гола во встрече.

«Месси – самый умный игрок, которого я видел на поле. Он – необыкновенный футболист. Мы сыграли без Суареса, но Лионель выполнил все, что надо на том месте, куда мы его поставили. Из простой ситуации он выдает положительный момент для нас. Месси любит футбол», – заявил специалист.

В нынешнем сезоне аргентинец провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.