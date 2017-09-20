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    Жамалетдинов: «Задачи ЦСКА? Это не ко мне»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов не смог обозначить задачи своей команды в текущем сезоне отметив лишь, что команда играет на победу в каждом конкретном матче.

    Ближайший матч армейцы проведут в Курске против местного «Авангарда» в рамках 1/16 финала кубка России. Игра пройдет в среду, 20 сентября, в 17:00 по московскому времени.

    – В команде сейчас много как молодых, так и достаточно возрастных футболистов. В связи с этим есть какое-то разделение на группы?

    – Нет, у нас очень дружный коллектив. Неважно, возрастной ты или молодой, – все делают свою работу, общее дело. Все стараются помогать друг другу как в тренировочном процессе, так и непосредственно в матчах.

    – ЦСКА имеет неплохие шансы во всех трех турнирах, в которых участвует. Какие задачи стоят перед командой?

    – Задачи – это, наверное, не ко мне. Могу сказать лишь, что в каждом матче мы будем играть только на победу и радовать наших поклонников.

    Источник: Известия

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    20.09.2017 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2017, 12:11

      Молодец, Тимур! Ответил чётко, конкретно и без жевания соплей, что стало наблюдаться у некоторых игроков с претензиями на звания философов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 сентября 2017, 09:30

      Коротко, четко и по делу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 09:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так ты здесь вообще не при чём?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 сентября 2017, 08:18

      Молодец Тимур! Не стоит языком трепать!

      4
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