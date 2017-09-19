«Манчестер Юнайтед» призывают запретить фанатам кричалку про 24-сантиметровый пенис Лукаку

Организация Kick It Out, которая борется с дискриминацией и унижением человеческого достоинства в рамках профессионального спорта, обратилась с просьбой в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Telegraph.

Дело в том, что представителям правозащитной группы не нравится кричалка фанатов «красных дьяволов» в адрес форварда Ромелу Лукаку, которая имеет примерно следующий смысл: «Лукаку – наш гений, который имеет 24-сантиметровый пенис и забивает голы».

Kick It Out считает такие проявления дискриминационными по отношению к другим субъектам футбола и потому требует, чтобы больше на стадионах она не звучала. Реакции со стороны клуба еще не последовало.