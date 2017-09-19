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    «Манчестер Юнайтед» призывают запретить фанатам кричалку про 24-сантиметровый пенис Лукаку

    Организация Kick It Out, которая борется с дискриминацией и унижением человеческого достоинства в рамках профессионального спорта, обратилась с просьбой в английский «Манчестер Юнайтед», сообщает Telegraph.

    Дело в том, что представителям правозащитной группы не нравится кричалка фанатов «красных дьяволов» в адрес форварда Ромелу Лукаку, которая имеет примерно следующий смысл: «Лукаку – наш гений, который имеет 24-сантиметровый пенис и забивает голы».

    Kick It Out считает такие проявления дискриминационными по отношению к другим субъектам футбола и потому требует, чтобы больше на стадионах она не звучала. Реакции со стороны клуба еще не последовало.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 22:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 сентября 2017, 21:18

      Причём тут футбол ???

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 20 сентября 2017, 16:22

      в реальности кричалка про 24-дюймовый а не 24-сантиметровый...

      1
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      Рейтинг: +39

      antonson10 20 сентября 2017, 07:43

      Тут про него кричат, интересно это он сам где-то высказался? Если бы он кричал, тогда еще веселее было бы)

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 сентября 2017, 23:42

      У Лукаку наверное намного длиннее 24 см, поэтому и обиделся

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 сентября 2017, 22:55

      да вообще плевать на ихние пидарастические разборки

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 сентября 2017, 22:53

      "Kick It Out считает такие проявления дискриминационными по отношению к другим субъектам футбола"
      В чем собственно дискриминация других .... ? Они же не кричат у Лукаку 24 а у остальных 23, ни чьи параметры кроме Лукаку не указаны или к ним обращаться футболисты с параметрами меньше 24 которых это обижает ? Короче скучно им там.

      2
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      Рейтинг: +6948

      Красногорск_Фан 19 сентября 2017, 22:50

      Я помню в Камеди Мартиросян с Батрутдиновым хвастались каждый выпуск 27--ми сантиметровыми. Как патриот, с гордостью - у нас длиннее. Особенно когда хвастаемся

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 сентября 2017, 22:47

      А как имения пениса 24 см связано с забиванием голов ? То о чем я подумал ?

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 сентября 2017, 22:43

      не вижу комментов про европейскую культуру боления, которой стоит нашим поучится)

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 сентября 2017, 22:37

      Интересно, а кто мерял??

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