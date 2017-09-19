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    Гладилин: «Кокорин начал добавлять в отличие от Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне»

    Заслуженный тренер России Валерий Гладилин высказал мнение по поводу высокой результативности нападающего «Зенита» Александра Кокорина в текущем сезоне и сравнил его с партнером по команде Артемом Дзюбой.

    «Кокорину очень помогла та конкуренция, в которую он попал в окружении сильных футболистов – они ведь тоже хотят себя проявить. У Александра есть потенциал, и он начал добавлять, в отличие от Артема Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне. Да и возраст у Дзюбы солидный – ему почти 30. Так что мне кажется, что он уже находится на финишной прямой как нападающий.

    А вот у Кокорина потенциал огромный: здоровья много, функциональные возможности большие, и если хорошие исполнители будут сопровождать его в команде, то все будет хорошо. В принципе, Александр ничего сверхъестественного не делает: вовремя открывается, бьет, забивает. Вот и вся игра атакующего футболиста, плюс мотивация и борьба за каждый мяч», – сказал Гладилин.

    На счету 26-летнего Кокорина 12 голов и три результативные передачи в 15-ти матчах в нынешней кампании. Дзюба принял участие в 12-ти встречах и отметился одним мячом.

    Источник: Газета.ру

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    19.09.2017 16:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 20 сентября 2017, 00:20

      Полный бред, Дзюба еще себя покажет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 19 сентября 2017, 18:42

      "Дзюба принял участие в 12-ти встречах и отметился одним мячом.", и тот ему подарил Кока по доброте душевной.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +86

      LX Zet > stachel 19 сентября 2017, 23:30

      дзюбе техники не хватает...и все старания насмарку

      -1
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