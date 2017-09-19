Гладилин: «Кокорин начал добавлять в отличие от Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне»

Заслуженный тренер России Валерий Гладилин высказал мнение по поводу высокой результативности нападающего «Зенита» Александра Кокорина в текущем сезоне и сравнил его с партнером по команде Артемом Дзюбой.

«Кокорину очень помогла та конкуренция, в которую он попал в окружении сильных футболистов – они ведь тоже хотят себя проявить. У Александра есть потенциал, и он начал добавлять, в отличие от Артема Дзюбы, который уже играет на своем максимальном уровне. Да и возраст у Дзюбы солидный – ему почти 30. Так что мне кажется, что он уже находится на финишной прямой как нападающий.

А вот у Кокорина потенциал огромный: здоровья много, функциональные возможности большие, и если хорошие исполнители будут сопровождать его в команде, то все будет хорошо. В принципе, Александр ничего сверхъестественного не делает: вовремя открывается, бьет, забивает. Вот и вся игра атакующего футболиста, плюс мотивация и борьба за каждый мяч», – сказал Гладилин.

На счету 26-летнего Кокорина 12 голов и три результативные передачи в 15-ти матчах в нынешней кампании. Дзюба принял участие в 12-ти встречах и отметился одним мячом.