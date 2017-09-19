«Манчестер Сити» хочет подписать 17-летнего вратаря из второй турецкой лиги

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения голкипера «Алтинорду» Берке Озера. 17-летний страж ворот уже провел четыре матча за основной состав команды во второй по силе турецкой лиге.

Президент «Алтинорду» Сейит Мехмет Озкан заявил, что «горожане» являются одним из тех клубов, кто хочет заполучить юного вратаря.

«Один из клубов, пытающихся подписать Озера, – это «Манчестер Сити». Всего за него борются четыре команды. Помимо «горожан», это клубы из Германии, Италии и Испании.

Мы хотим, чтобы Берке остался и стал для «Алтинорду» основным игроком, потому что мы дадим ему игровое время.

Озер собирается отправиться на чемпионат мира U-17 в Индии. Там он сможет получить ценный опыт», – сказал Озкан.