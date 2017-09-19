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    «Манчестер Сити» хочет подписать 17-летнего вратаря из второй турецкой лиги

    «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения голкипера «Алтинорду» Берке Озера. 17-летний страж ворот уже провел четыре матча за основной состав команды во второй по силе турецкой лиге.

    Президент «Алтинорду» Сейит Мехмет Озкан заявил, что «горожане» являются одним из тех клубов, кто хочет заполучить юного вратаря.

    «Один из клубов, пытающихся подписать Озера, – это «Манчестер Сити». Всего за него борются четыре команды. Помимо «горожан», это клубы из Германии, Италии и Испании.

    Мы хотим, чтобы Берке остался и стал для «Алтинорду» основным игроком, потому что мы дадим ему игровое время.

    Озер собирается отправиться на чемпионат мира U-17 в Индии. Там он сможет получить ценный опыт», – сказал Озкан.

    Источник: Tribalfootball

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    19.09.2017 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 14:15

      Просто парень из второй турецкой лиги...И вот теперь после, якобы просочившейся информации об интересе к нему топового клуба, парнишка в стоимости может вырасти как на дрожжах... На него поставили и будут продвигать как продукт футбольного бизнеса!!...))

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