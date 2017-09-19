Милинкович-Савич интересен клубам из Англии, Испании и Италии

Матея Кежман, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, рассказал о трансферных перспективах своего клиента. По его словам, он не торопится уходить из римского клуба, но интерес к футболисту проявляют серьезные клубы из Испании, Англии и Италии.

«В Мадриде, Манчестере и Милане есть большой интерес к моему клиенту. Сам Сергей хочет прогрессировать и стать одним из лучших игроков на своей позиции. Сейчас трудно представить его вне «Лацио», где он так хорошо начал сезон, но важно рассматривать все варианты. Не стоит торопиться, мы посмотрим, что будет происходить.

Игли Таре иногда критикуют, но он отлично поработал в межсезонье, взял хороших игроков и смог дорого продать недовольных футболистов. Состав «Лацио» стал лучше, и они могут бороться за чемпионство, выиграть Лигу Европы», – считает Кежман.