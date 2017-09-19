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    Вальверде назвал действия Дембеле, приведшие к травме, непрофессиональными

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что нападающий Усмане Дембеле поступил непрофессионально в том моменте, когда получил травму в матче четвертого тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1).

    «Дембеле? Он молод, до этого еще не получал мышечных травм и не знает, что это такое. Он получил травму из-за того, что сыграл пяткой в ненужный для этого момент.

    Это самое опасное! Ветеран никогда бы не действовал, как он, а просто выпустил бы мяч за линию ворот», – приводит слова Вальверде Sport.es.

    Напомним, что новичок «Барселоны» получил повреждение сухожилия левого бедра и выбыл из строя на четыре месяца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 07:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +489

      mikitka 19 сентября 2017, 19:44

      правильно назвал... чистое пежонство подвело команду на 4 месяца

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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 сентября 2017, 11:28

      да он и денег таких не стоит и не уровень Барселоны на данный момент

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