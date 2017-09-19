Вальверде назвал действия Дембеле, приведшие к травме, непрофессиональными

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что нападающий Усмане Дембеле поступил непрофессионально в том моменте, когда получил травму в матче четвертого тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1).

«Дембеле? Он молод, до этого еще не получал мышечных травм и не знает, что это такое. Он получил травму из-за того, что сыграл пяткой в ненужный для этого момент.

Это самое опасное! Ветеран никогда бы не действовал, как он, а просто выпустил бы мяч за линию ворот», – приводит слова Вальверде Sport.es.

Напомним, что новичок «Барселоны» получил повреждение сухожилия левого бедра и выбыл из строя на четыре месяца.