Кокорин: «Свободного времени хватает только на сон»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о тяжелом графике петербургского клуба в последние дни, куда вошли матчи в рамках Лиги Европы и РФПЛ.

На данный момент сине-бело-голубые единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего соперника на три очка.

– «Зенит» играет четыре матча за 10 дней. Вам хватает свободного времени на что-то, кроме сна?

– Нет. Но мы понимаем, что это часть работы, нам нравится играть, а не тренироваться. Отдыхать в отпуске будем.