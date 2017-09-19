Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин: «Свободного времени хватает только на сон»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о тяжелом графике петербургского клуба в последние дни, куда вошли матчи в рамках Лиги Европы и РФПЛ.

    На данный момент сине-бело-голубые единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего соперника на три очка.

    – «Зенит» играет четыре матча за 10 дней. Вам хватает свободного времени на что-то, кроме сна?

    – Нет. Но мы понимаем, что это часть работы, нам нравится играть, а не тренироваться. Отдыхать в отпуске будем.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 сентября 2017, 17:13

      Состав позволяет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 11:32

      Нормуль. Больше матчей, больше денег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 19 сентября 2017, 11:32

      Влияние тренера на лицо , даже у Дзюбы нет времени на пустую болтовню !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 19 сентября 2017, 10:23

      Да ладно, по инстаграму видно что есть свободное время.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 19 сентября 2017, 10:12

      Вы вспомните как раньше хаяли 9ку, а сейчас?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 сентября 2017, 10:07

      Так и должно быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 19 сентября 2017, 09:49

      и судей подкупать

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > Бойкий и Ласковый 19 сентября 2017, 10:14

      Почему то как только Зенит побеждает соперника, так сразу все нападают и кричат из своей еботины что судей подкупили

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый > дед Щукарь 19 сентября 2017, 14:13

      потому что зенит без судей ничто

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2017, 09:18

      Не уж-то повзрослел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 09:04

      24 часа в сутках,, а матч длится грубо 2 часа, что же ты Кокорин делаешь 22 часа?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 19 сентября 2017, 09:10

      Тебе ж сказали, спит!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > Garrincha58 19 сентября 2017, 09:10

      Детей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5196

      ААМ > Garrincha58 19 сентября 2017, 10:01

      Надо не только писать, но и думать. Или с этим проблемы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Garrincha58 19 сентября 2017, 11:22

      тренировки, тактические занятия, процедуры, перелеты-переезды, сон, и похавать тоже надо))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 сентября 2017, 08:22

      И шампусик времени нет?
      Что за жисть,блин!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11