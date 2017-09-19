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    Манчини не считает, что у «Зенита» есть два равноценных состава

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что петербургский клуб не имеет двух равноценных составов. Кроме того, итальянский специалист выразил удовлетворенность текущим положением команды.

    На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на три очка.

    – Можно ли сказать, что сейчас «Зенит» в оптимальных кондициях и то, что у вас есть два равноценных состава?

    – Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» у нас были моменты. Я доволен всем, что происходит с командой.

    Источник: Sports.ru

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    19.09.2017 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2017, 13:07

      то что было у него в МанСити здесь такого не было и не будет в Зените и на один состав игроков приличного среднеевропейского уровня нет, а вы хотите два,но для российского говночемпионата хватает и не более

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 11:33

      Двух равноценных никогда не было, нет и не будет. Это же ежу понятно!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 сентября 2017, 01:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мало потратили, переводя манчини на русский

      -4
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      Рейтинг: +592

      spaike 19 сентября 2017, 01:42

      Двух равноценных составов у Зенита нет, но игроков высокого уровня хватает для игры на два фронта.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 сентября 2017, 01:21

      Конечно не два, а на четыре

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 19 сентября 2017, 01:04

      Есть равноценные игроки, но на два равноценных состава их не хватит, может, на полтора

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