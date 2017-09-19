Манчини не считает, что у «Зенита» есть два равноценных состава

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение, что петербургский клуб не имеет двух равноценных составов. Кроме того, итальянский специалист выразил удовлетворенность текущим положением команды.

На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на три очка.

– Можно ли сказать, что сейчас «Зенит» в оптимальных кондициях и то, что у вас есть два равноценных состава?

– Не могу сказать, что у нас два равноценных состава. Мы забиваем много, и в матче с «Динамо» у нас были моменты. Я доволен всем, что происходит с командой.