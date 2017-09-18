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    Мевля: «Спартак» еще не выпал из золотой гонки»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о текущем положении «Спартака» и выразил мнение, что команда еще не выпала из борьбу за золотые медали.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, действующий чемпион России отстает от сине-бело-голубых на 11 очков.

    – Сюрприз ли для вас текущее место «Спартака» в чемпионате России?

    – Так во многих странах бывает: следующий после чемпионства сезон команда начинает не очень хорошо. Но мне кажется, что из золотой гонки «Спартак» еще не выпал. С другой стороны, знаю, какими особенными являются матчи «Зенита» со «Спартаком». Надеюсь, получится сыграть в нашей встрече второго круга.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.09.2017 23:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 19 сентября 2017, 13:16

      Не выпал, но пока и не попал.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 сентября 2017, 09:58

      Ты чё, мля?!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 19 сентября 2017, 09:46

      чтоб не выпал Спартак-ему надо в оставшихся играх набрать 60 очков всего лишь

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2017, 08:04

      И это правильное мнение прямого конкурента.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 23:40

      Ну твои немытые тогда выпали

      -2
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