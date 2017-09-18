Мевля: «Спартак» еще не выпал из золотой гонки»

Защитник «Зенита» Миха Мевля поделился мнением о текущем положении «Спартака» и выразил мнение, что команда еще не выпала из борьбу за золотые медали.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, действующий чемпион России отстает от сине-бело-голубых на 11 очков.

– Сюрприз ли для вас текущее место «Спартака» в чемпионате России?

– Так во многих странах бывает: следующий после чемпионства сезон команда начинает не очень хорошо. Но мне кажется, что из золотой гонки «Спартак» еще не выпал. С другой стороны, знаю, какими особенными являются матчи «Зенита» со «Спартаком». Надеюсь, получится сыграть в нашей встрече второго круга.