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    «ПСЖ» за месяц продал 120 тысяч футболок с именем Неймара на сумму в 12 миллионов

    Футболки с именем нападающего «ПСЖ» Неймар имеют большой спрос среди болельщиков во Франции. По информации источника, парижский клуб за месяц продал 120 тысяч экземпляров экипировки на сумму в 12 миллионов евро.

    Поставщик формы опасается, что не сможет выпускать такое большое количество футболок и дальше.

    Напомним, бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона, что является самым дорогим трансфером в истории футбола.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2017 22:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 сентября 2017, 05:14

      100 баксов за футболку? нормально так просто за сувенирную по сути футболку. Лучше подождать пару месяцев и у китайцев купить за 5 баксов

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 22:45

      Бестолковые опасения поставщика!!...)) Строчи, лепи и продавай, пока железо горячо!!... А ещё не паханое поле шарфиков, магнитиков, кружек и всякой другой хрени, не поддающейся учёту!!...))

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