«ПСЖ» за месяц продал 120 тысяч футболок с именем Неймара на сумму в 12 миллионов

Футболки с именем нападающего «ПСЖ» Неймар имеют большой спрос среди болельщиков во Франции. По информации источника, парижский клуб за месяц продал 120 тысяч экземпляров экипировки на сумму в 12 миллионов евро.

Поставщик формы опасается, что не сможет выпускать такое большое количество футболок и дальше.

Напомним, бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона, что является самым дорогим трансфером в истории футбола.