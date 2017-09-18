Бубнов: «Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьет «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

Встреча пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – в 21:45 по московскому времени.

«С такой игрой «Спартак» может много пропустить от «Ливерпуля». Москвичам надо очень серьезно готовиться. «Ливерпуль» – другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют «Спартаку», – сказал Бубнов.