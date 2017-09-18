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    Бубнов: «Вопрос лишь в том, сколько «Ливерпуль» забьет «Спартаку»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

    Встреча пройдет 26 сентября на «Открытие Арене». Начало – в 21:45 по московскому времени.

    «С такой игрой «Спартак» может много пропустить от «Ливерпуля». Москвичам надо очень серьезно готовиться. «Ливерпуль» – другой уровень. Однозначно, что англичане фавориты. Вопрос лишь в том, сколько они забьют «Спартаку», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    18.09.2017 21:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 сентября 2017, 19:36

      Будет махач с голами в обе стороны, а куда больше, кто знает.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 19:33

      бубен ты разве не в курсе что ливер нынче тоже плывёт пока игры нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 сентября 2017, 18:19

      смотрю море оптимизма прям, а как же поддержать российскую команду !!?

      1
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      Рейтинг: +184

      cord-76 19 сентября 2017, 19:42

      2:2 по любому

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2017, 18:24

      Может вызвать гипнотезёра, чтобы перед матчем он убедил красно-белых, что они играют матч-реванш с "Тосно"? :-)))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 сентября 2017, 06:19

      Три как минимум, но и Спартак нынешнему беззащитному Ливеру может три закатить изи...

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 сентября 2017, 05:24

      шансы есть, но небольшие, будет битва, обе комады недобрали очков, поэтому будут стараться победить, чтоб не отпустить далеко Севилью, которая на 99% дома одолеет Марибор. Спартаку должны помогать стены, ну и настрой на ЛЧ другой. Прогнозировать боюсь, но предположу, что будет 1-1 или 1-2, хотя надеяться буду на победу! От ЦСКА тоже никто не ожидал победы в гостях над Бенфикой, так что все возможно

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 19 сентября 2017, 02:35

      Одни кругом эксперты! В еврокубках нужно болеть за все наши команды,быть так сказать оптимистом... Смысл сдаваться ещё до игры,почему многие негативно настроены! Шансы есть всегда,особенно с Ливерпулем, т.к. это не Барса и .

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 сентября 2017, 22:45

      В этой ситуации когда команда летит в пропасть а Федун и Каррера говорят, что кризиса нет нужно быть Вангой чтобы что то предсказать как оно будет. Но если быть прагматиком а не фантазистом, то оптимизма немного.

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      Рейтинг: +253

      stop 18 сентября 2017, 22:42

      Соглвшусь, Ливерпуль поглумитс,я !

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