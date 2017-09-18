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    Карвахаль оскорбил игрока «Леванте», назвав его обезьяной

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль был обвинен в расистских оскорблениях в адрес полузащитника «Леванте» Джефферсона Лерма во время поединка третьего тура Примеры. Матч, проходивший на «Сантьяго Бернабеу», завершился вничью – 1:1.

    Во втором тайме испанец сбил колумбийца посреди поля и получил выговор от его товарищей по команде. Футболисты «Леванте» вступили в перепалку с Карвахалем. Стычка была запечатлена камерами, на которых четко видно, как защитник мадридцев произнес в адрес Лерма: «Нет на тебя хозяина! Му**к! Ты чертова обезьяна!»

    Источник: Mundodeportivo

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    18.09.2017 13:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 сентября 2017, 17:17

      от сереги рамоса учится футбольной грязи! в идеале их бы обоих в атлектико отправить, и косту туда же, была бы самая мерзкая команда в истории

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 18 сентября 2017, 16:57

      Конечно, какая-то Леванте оказала сопротивление самому РЕАЛу. По футбольному справиться не смогли вот в ход и пошли оскорбления.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 сентября 2017, 16:00

      Хоть бы фотку поместили, чтобы убедиться так это, или нет.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 15:09

      В игре и не такое скажешь!... А после матча всё уляжется - и хозяин найдётся, и по Дарвину пройдутся не спеша, а потом ещё и семьями будут общаться.... Жизнь футболиста протекает не только вокруг мяча и поля...

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 18 сентября 2017, 14:48

      Мы как бы все похожи на обезьян,
      В чём изьян?

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