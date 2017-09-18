Карвахаль оскорбил игрока «Леванте», назвав его обезьяной

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль был обвинен в расистских оскорблениях в адрес полузащитника «Леванте» Джефферсона Лерма во время поединка третьего тура Примеры. Матч, проходивший на «Сантьяго Бернабеу», завершился вничью – 1:1.

Во втором тайме испанец сбил колумбийца посреди поля и получил выговор от его товарищей по команде. Футболисты «Леванте» вступили в перепалку с Карвахалем. Стычка была запечатлена камерами, на которых четко видно, как защитник мадридцев произнес в адрес Лерма: «Нет на тебя хозяина! Му**к! Ты чертова обезьяна!»