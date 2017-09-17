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    «Барселона» заявила, что Дембеле может пропустить до четырех месяцев

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле выбыл на продолжительный срок. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 20-летний француз пропустит от трех с половиной до четырех месяцев.

    Напомним, игрок получил травму бедра в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1).

    В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» в чемпионате Испании два матча, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Барселона»

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    17.09.2017 17:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +186

      qwerty991 18 сентября 2017, 11:37

      Вспомните как переходил в Барсу Дембеле, показывая характер Боруссии. За все нужно платить. Настало время для расплаты.

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 17 сентября 2017, 18:16

      "Отличный трансфер" Барсы за 105 лямов, вот им неповезло =/

      0
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      Рейтинг: +12

      Данил03Восток 17 сентября 2017, 17:32

      обидно для барселоны наверно

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 17 сентября 2017, 17:27

      Сезоны как то травмаопасно начались во всех чемпионатах,Панченко,Тигиев,Дембеле,Зобнин кто следующий...

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