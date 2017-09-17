«Барселона» заявила, что Дембеле может пропустить до четырех месяцев

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле выбыл на продолжительный срок. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 20-летний француз пропустит от трех с половиной до четырех месяцев.

Напомним, игрок получил травму бедра в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1).