«Барселона» заявила, что Дембеле может пропустить до четырех месяцев

Вспомните как переходил в Барсу Дембеле, показывая характер Боруссии. За все нужно платить. Настало время для расплаты.
Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле выбыл на продолжительный срок. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 20-летний француз пропустит от трех с половиной до четырех месяцев.
Напомним, игрок получил травму бедра в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1).
В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» в чемпионате Испании два матча, в которых отметился одной голевой передачей.