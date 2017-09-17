Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Усмане Дембеле из-за травмы может пропустить до двух месяцев

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле из-за травмы, полученной в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1), может пропустить до двух месяцев.

    Ранее сообщалось, что в связи с повреждением игрок не поможет каталонской команде в течение двух-трех недель.

    В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» в чемпионате Испании два матча, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: beIN SPORTS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2017 15:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 сентября 2017, 18:42

      Желаю здоровья конечно, но было бы потешно если бы на год выбыл. И Неймар в ПСЖ так же. Знали бы как такие бабки отдавать, мешки еба.е.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11