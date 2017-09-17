Усмане Дембеле из-за травмы может пропустить до двух месяцев

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле из-за травмы, полученной в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1), может пропустить до двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в связи с повреждением игрок не поможет каталонской команде в течение двух-трех недель.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» в чемпионате Испании два матча, в которых отметился одной голевой передачей.