Усмане Дембеле из-за травмы может пропустить до двух месяцев

Желаю здоровья конечно, но было бы потешно если бы на год выбыл. И Неймар в ПСЖ так же. Знали бы как такие бабки отдавать, мешки еба.е.
Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле из-за травмы, полученной в матче 4-го тура Примеры против «Хетафе» (2:1), может пропустить до двух месяцев.
Ранее сообщалось, что в связи с повреждением игрок не поможет каталонской команде в течение двух-трех недель.
В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» в чемпионате Испании два матча, в которых отметился одной голевой передачей.