«Реал» может приобрести Санчеса

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, подписать чилийца намерен «Реал». Президент мадридцев Флорентино Перес уже установил контакт с агентами игрока.

Нынешний контракт Санчеса истекает летом 2018 года. При этом футболист не торопится продлить с лондонцами соглашение. Основным же претендентом на форварда называется «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Санчес провел в чемпионате Англии два матча, в которых результативными действиями не отличился.