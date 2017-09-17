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    «Реал» может приобрести Санчеса

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании. Как утверждается, подписать чилийца намерен «Реал». Президент мадридцев Флорентино Перес уже установил контакт с агентами игрока.

    Нынешний контракт Санчеса истекает летом 2018 года. При этом футболист не торопится продлить с лондонцами соглашение. Основным же претендентом на форварда называется «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне Санчес провел в чемпионате Англии два матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Don Balon

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    17.09.2017 09:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 17 сентября 2017, 18:26

      мм don balabol...

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 17 сентября 2017, 10:27

      Застой у него какой-то начался. Куда его в Реале, вместо Бензема?

      0
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