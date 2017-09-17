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    СМИ: «Манчестер Сити» может попытаться приобрести Левандовски

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии. Как утверждают британские СМИ, в зимнее трансферное окно поляк будет рассматриваться для покупки в «Манчестер Сити». Ранее утверждалось о желании нападающего сменить клуб. Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Левандовски провел в чемпионате Германии четыре матча, в которых забил пять голов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.09.2017 08:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 сентября 2017, 12:00

      Если перейдет то МС будет просто шикарная трио JLA

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 17 сентября 2017, 08:51

      Да на хрен он им нужен, у них Кун с Жезусем гораздо интереснее

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