СМИ: «Манчестер Сити» может попытаться приобрести Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии. Как утверждают британские СМИ, в зимнее трансферное окно поляк будет рассматриваться для покупки в «Манчестер Сити». Ранее утверждалось о желании нападающего сменить клуб. Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Левандовски провел в чемпионате Германии четыре матча, в которых забил пять голов.