Источник: «Барселона» следит за Мане

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 25-летнему футболисту проявляет интерес «Барселона». На данный момент каталонцы не отправляли запроса по игроку. Рыночная стоимость Мане оценивается в 40 миллионов евро. Хавбек является одним из лидеров «Ливерпуля», а в августе был признан болельщиками команды лучшим игроком по итогам месяца.

В нынешнем сезоне Мане провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых забил три гола.