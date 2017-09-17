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    Источник: «Барселона» следит за Мане

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 25-летнему футболисту проявляет интерес «Барселона». На данный момент каталонцы не отправляли запроса по игроку. Рыночная стоимость Мане оценивается в 40 миллионов евро. Хавбек является одним из лидеров «Ливерпуля», а в августе был признан болельщиками команды лучшим игроком по итогам месяца.

    В нынешнем сезоне Мане провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых забил три гола.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.09.2017 08:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 17 сентября 2017, 23:35

      или же у бомбардира есть источник, что после отделения Каталонии от Испании, Барса будет выступать в Англии

      2
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      Рейтинг: -130

      калач 17 сентября 2017, 18:03

      Мане бист. Хотя если за Коута заломили 200 лямов то Мане должен стоить не меньше

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 сентября 2017, 08:52

      Лол))))))

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 сентября 2017, 08:28

      Может в Испании! )))

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Luis Figo 17 сентября 2017, 11:33

      че говорить косячники трудятся

      1
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