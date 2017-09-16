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    Мората: «Когда я приехал в «Челси», понял, что меня ждет обилие критики»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о своих первых неделях в лондонском клубе.

    24-летний игрок перешел в стан синих из «Реала» минувшим летом за 70 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим приобретением в истории «Челси», а также самым дорогим испанским футболистом в мире.

    «Когда я впервые приехал сюда, я почувствовал сильное давление. Цена, за которую приобретен игрок, оказывает большое влияние. Я не забил важный послематчевый пенальти в матче за Суперкубок против «Арсенала» (1:1, 1:4 по пенальти). Сразу стало понятно, что мне придется стиснуть зубы, и что меня ждет обилие критики. Это только заставило меня захотеть доказать, что эта критика необоснованна, и работать больше, чем когда-либо прежде», – сказал Мората.

    Источник: Tribalfootball

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    16.09.2017 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 17:03

      Вот такая она избирательная и капризная английская публика!!...
      Может и на руках носить, а может и на х..х!!...))

      1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 16:44

      лучше б тогда в Юве остался.

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 сентября 2017, 16:38

      У каждого игрока всегда наступает момент, когда приходиться стиснуть зубы....!

      1
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