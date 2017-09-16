Мората: «Когда я приехал в «Челси», понял, что меня ждет обилие критики»

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о своих первых неделях в лондонском клубе.

24-летний игрок перешел в стан синих из «Реала» минувшим летом за 70 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим приобретением в истории «Челси», а также самым дорогим испанским футболистом в мире.

«Когда я впервые приехал сюда, я почувствовал сильное давление. Цена, за которую приобретен игрок, оказывает большое влияние. Я не забил важный послематчевый пенальти в матче за Суперкубок против «Арсенала» (1:1, 1:4 по пенальти). Сразу стало понятно, что мне придется стиснуть зубы, и что меня ждет обилие критики. Это только заставило меня захотеть доказать, что эта критика необоснованна, и работать больше, чем когда-либо прежде», – сказал Мората.