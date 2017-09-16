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    Моуринью: «Не понимаю, почему люди всегда говорят именно о втором сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об отличиях первого и второго сезона на своем посту, а также подчеркнул, что спустя год после его прихода в команду «красные дьяволы» претерпели определенные изменения.

    «Я не знаю, почему люди говорят именно о втором сезоне. Я выигрывал в первом сезоне, выигрывал в третьем. Я действительно не понимаю подобных разговоров.

    Думаю, второй сезон – хорошее время для прогресса по отношению к первому году. Когда вы только приходите в команду, у вас, как в моем случае, даже нет возможности организовать предсезонную подготовку, потому что она уже организована до вас. И я уже не мог нисколько повлиять на это.

    Когда я приехал в «Манчестер Юнайтед» в первый сезон, уже были выделены определенные деньги на приобретение игроков, команда изменилась, кто-то из футболистов был продан. Естественно, вы, вероятно, поступили бы по-другому. Конечно, я бы сохранил некоторых проданных игроков, и не стал бы покупать кое-кого из тех. Кто уже был куплен.

    Во втором сезоне вы полностью влияете на ситуацию. У вас лучше условия для работы и достижения результатов. Но при этом вы играете против команд, тренеры которых находятся на своих постах уже третий, четвертый или пятый сезоны. И это, конечно, большое преимущество для них.

    Считаю, через год мы стали другой командой. Не только потому, что мы выступаем в Лиге Чемпионов, но и по той причине, что нам удалось неплохо стартовать в АПЛ и возглавить турнирную таблицу.

    То, как мы играем, как думаем о футболе, то, как думают фанаты, сопереживание между болельщиками и командой, уровень доверия игроков, футбольный уровень – я доволен тем, что нам удалось сделать к этому времени», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    16.09.2017 14:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 16 сентября 2017, 23:10

      Удачи, Жозе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 сентября 2017, 23:07

      Че тупого включать?Можно подумать не знает...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 сентября 2017, 19:11

      надо в этом сезоне апл выигрывать

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