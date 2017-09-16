Моуринью: «Не понимаю, почему люди всегда говорят именно о втором сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об отличиях первого и второго сезона на своем посту, а также подчеркнул, что спустя год после его прихода в команду «красные дьяволы» претерпели определенные изменения.

«Я не знаю, почему люди говорят именно о втором сезоне. Я выигрывал в первом сезоне, выигрывал в третьем. Я действительно не понимаю подобных разговоров.

Думаю, второй сезон – хорошее время для прогресса по отношению к первому году. Когда вы только приходите в команду, у вас, как в моем случае, даже нет возможности организовать предсезонную подготовку, потому что она уже организована до вас. И я уже не мог нисколько повлиять на это.

Когда я приехал в «Манчестер Юнайтед» в первый сезон, уже были выделены определенные деньги на приобретение игроков, команда изменилась, кто-то из футболистов был продан. Естественно, вы, вероятно, поступили бы по-другому. Конечно, я бы сохранил некоторых проданных игроков, и не стал бы покупать кое-кого из тех. Кто уже был куплен.

Во втором сезоне вы полностью влияете на ситуацию. У вас лучше условия для работы и достижения результатов. Но при этом вы играете против команд, тренеры которых находятся на своих постах уже третий, четвертый или пятый сезоны. И это, конечно, большое преимущество для них.

Считаю, через год мы стали другой командой. Не только потому, что мы выступаем в Лиге Чемпионов, но и по той причине, что нам удалось неплохо стартовать в АПЛ и возглавить турнирную таблицу.

То, как мы играем, как думаем о футболе, то, как думают фанаты, сопереживание между болельщиками и командой, уровень доверия игроков, футбольный уровень – я доволен тем, что нам удалось сделать к этому времени», – сказал Моуринью.