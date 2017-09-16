Иско: «Не было ни малейшего шанса, чтобы я перешел в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Иско дал понять, что никогда не думал о переходе в «Барселону».

Напомним, ранее игрок сборной Испании продлил контракт с мадридским клубом. Отступные в новом соглашении футболиста со сливочными составляют 700 миллионов евро.

«Разговоры о «Барселоне» действительно были, но я не в курсе. На данный момент я сосредоточен только на играх за «Реал». В команде рассчитывают на меня, а я всем доволен.

Был ли шанс перейти в «Барселону»? Ни малейшего. Я всегда хотел выступать за «Реал», – заявил Иско.