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    Иско: «Не было ни малейшего шанса, чтобы я перешел в «Барселону»

    Полузащитник «Реала» Иско дал понять, что никогда не думал о переходе в «Барселону».

    Напомним, ранее игрок сборной Испании продлил контракт с мадридским клубом. Отступные в новом соглашении футболиста со сливочными составляют 700 миллионов евро.

    «Разговоры о «Барселоне» действительно были, но я не в курсе. На данный момент я сосредоточен только на играх за «Реал». В команде рассчитывают на меня, а я всем доволен.

    Был ли шанс перейти в «Барселону»? Ни малейшего. Я всегда хотел выступать за «Реал», – заявил Иско.

    Источник: A Bola

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    16.09.2017 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2017, 17:54

      .....шанса не было?или перевод не правильно."Не было у меня не было желания переходит в Барселона"так будет правильный.

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      Рейтинг: -55

      Real. 16 сентября 2017, 14:13

      Правильно

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