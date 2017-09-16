Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Может, талант Кокорина раскроется даже лучше, чем у Аршавина»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина на старте нынешнего сезона. По словам Орлова, он всегда верил в российского форварда.

    – Кокорин забил 11 голов, Дзюба – 1. Им по силам наколотить на двоих 35?

    – А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле – они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира.

    – Вы уже уверены, что вот этого Кокорина хватит на весь сезон и ни в какие истории он больше не влипнет?

    – Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет – с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль. Но один в поле не воин. Важно, как ему помогают партнеры. Мевля укрепил центр обороны, Иванович теперь может располагаться справа. Очень, повторю, понравился Нобоа, какая у него культура паса! И порадовал Дзюба. Сколько выиграл мячей после подачи угловых у своих ворот! Приходит назад, отрабатывает.

    – Кокорина сейчас называют новым Аршавиным для «Зенита». Не рановато?

    – Ну а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина. Когда-то Эйсебио сказали, что он второй Пеле. А тот ответил: «Зря вы меня задеваете. Пеле есть Пеле. А я – Эйсебио». Не просто же так говорят, что любая копия хуже оригинала. Кокорин и Аршавин – разноплановые футболисты. Андрей больше созидал для партнеров. Но, возможно, по удельному весу в команде, количеству побед Кокорин еще и выйдет на уровень Аршавина. Александру же еще играть и играть. Посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      Rimidal-v 16 сентября 2017, 17:38

      До чего дяденька Орлов двуличен.
      Совсем недавно троллил Кокорина, а теперь дифирамбы поет.Мерзко это однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 16 сентября 2017, 13:25

      Кокс должен играть сильно дабы попасть в заявку Черчесова.Дзюба должен уничтожеть динамо питерское чтобы доказать свою профпригодность!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1310

      Taps 16 сентября 2017, 13:12

      Геннадий Орлов - гнилой баклан.
      С «Матч ТВ» его дано попёрли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 16 сентября 2017, 11:06

      Баклан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 16 сентября 2017, 09:57

      Старческий маразм у Орлова,ему с бабушками давно пора сидеть на лавках семьки щёлкать и политиков обсуждать жалуясь на жизнь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1310

      Taps > PavelSKASPB 16 сентября 2017, 13:15

      Семки не может - зубы выпали ...

      Только шамкает не по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 16 сентября 2017, 09:23

      Здесь дело уже не в таланте, а в том какие чипсы выберет Кокорин

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 16 сентября 2017, 09:07

      От фамилии Кокорин уже начинает тошнить. Орлов и Фурсенко так стараются, что просто диву даешься. Ну, отыграл футболист 1,5 месяца на достаточно высоком уровне - отработал свой контракт. Посмотрим как он будет выглядеть весной. И на ЧМ. Тогда и песни будем петь, и к лику святых причислять.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 сентября 2017, 08:59

      Ага , лучше Месси будет ..... Орлов вообще из ума выжил .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 сентября 2017, 07:37

      Хорошие добрые слова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 сентября 2017, 07:34

      Талант заложен в каждого футболиста....просто надо работать над собой))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот > a-rakhmatov 16 сентября 2017, 11:22

      Не согласен с Орловым! Кокорину до Аршавина далеко! Аршавин правда был талантлив, а по Кокорину этого сказать не могу, обычный!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11