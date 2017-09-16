Орлов: «Может, талант Кокорина раскроется даже лучше, чем у Аршавина»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина на старте нынешнего сезона. По словам Орлова, он всегда верил в российского форварда.

– Кокорин забил 11 голов, Дзюба – 1. Им по силам наколотить на двоих 35?

– А почему нет? Осталось 23. Даже если мячей окажется 34, уже будет здорово. Главное, чтобы Дзюба и Кокорин постоянно выходили на поле – они же потенциальные футболисты сборной России. Им нужно набрать ход в преддверии чемпионата мира.

– Вы уже уверены, что вот этого Кокорина хватит на весь сезон и ни в какие истории он больше не влипнет?

– Да, конечно. Я и раньше утверждал, что он способный парень, никогда не называл его отрезанным ломтем. Посмотрите, как Кокорин сейчас играет – с улыбкой! Два матча не забивал, зато в Македонии оформил дубль. Но один в поле не воин. Важно, как ему помогают партнеры. Мевля укрепил центр обороны, Иванович теперь может располагаться справа. Очень, повторю, понравился Нобоа, какая у него культура паса! И порадовал Дзюба. Сколько выиграл мячей после подачи угловых у своих ворот! Приходит назад, отрабатывает.

– Кокорина сейчас называют новым Аршавиным для «Зенита». Не рановато?

– Ну а зачем обижать Кокорина? Может быть, его талант раскроется даже лучше, чем у Аршавина. Когда-то Эйсебио сказали, что он второй Пеле. А тот ответил: «Зря вы меня задеваете. Пеле есть Пеле. А я – Эйсебио». Не просто же так говорят, что любая копия хуже оригинала. Кокорин и Аршавин – разноплановые футболисты. Андрей больше созидал для партнеров. Но, возможно, по удельному весу в команде, количеству побед Кокорин еще и выйдет на уровень Аршавина. Александру же еще играть и играть. Посмотрим.