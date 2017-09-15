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    Бабаев: «ЦСКА получал предложения по Головину из Англии, в том числе от топ-клуба»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб получал предложения по полузащитнику Александру Головину от английских команд. Также функционер добавил, что игрок может покинуть стан армейцев следующим летом.

    Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют «Челси» и «Арсенал».

    «По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял все адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения еще поступят. Даже пример Мусы показателен – не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.

    Чтобы созреть, ему как минимум нужно время до конца сезона. Мы сыграем еще не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и дает ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра – как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 18:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 11:10

      Ну и правильно. Рано ещё.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 сентября 2017, 03:59

      Главное чтобы не получилось как с Дзагоевым, которым и Реал всерьёз интересовался в 19 и 20 летнем возрасте, и ещё пару лет другие топ-клубы, но в итоге передержали и Дзага стал только деградировать.

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 20:32

      Головин даже близко не стоит к Дзагоеву 2012 года ,эх,погубили Алана!

      0
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 15 сентября 2017, 20:22

      не уедят наши никуда из за наших зарплат

      0
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      ...
      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов > Остап Бендер 1927 15 сентября 2017, 20:25

      точно

      1
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      Рейтинг: +20

      Ваятель 15 сентября 2017, 19:54

      Сон старой лошади.....Вся Европа знает что Российские игроки -Мусор!
      Техника обработки мяча, контроль, скорость паса, введение, да во всем уступают к примеру словенцам или словакам.....что уже там говорить о топ странах.....и каждый год какая то глупая надежда на сборную и на клубы....типа мы должны мы можем...Алло гараж вы реально такие дебилы иль косите под них.

      -1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 15 сентября 2017, 19:35

      Российскую молодежь надо продавать в топ чемпионаты, иначе сборная как есть гавно так и останется, а Головину надо уезжать, чем скорее тем лучше иначе так и останется подающим надежды, не более.

      2
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik > volfrik 15 сентября 2017, 19:42

      согласен, пусть Саша Головин поднимается и все остальные молодые парни, кто умеет играть в футбол в России

      2
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 18:53

      Все продадим, даже последние штаны с заплатами - сказал Бабаев.

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 18:53

      Всё верно. Парня надо "прокачать", а игры в ЛЧ оптимальный вариант для развития игрока и повышения его игрового статуса... Тогда можно с другой позиции разговаривать с заинтересованными сторонами... Да и команде поможет в этом сложном сезоне!... Верю в удачный исход в саге с Головиным!!!

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