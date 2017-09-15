Бабаев: «ЦСКА получал предложения по Головину из Англии, в том числе от топ-клуба»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб получал предложения по полузащитнику Александру Головину от английских команд. Также функционер добавил, что игрок может покинуть стан армейцев следующим летом.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего россиянина претендуют «Челси» и «Арсенал».

«По Головину предложения были. Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял все адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения еще поступят. Даже пример Мусы показателен – не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.

Чтобы созреть, ему как минимум нужно время до конца сезона. Мы сыграем еще не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и дает ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра – как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года», – сказал Бабаев.