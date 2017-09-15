Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Зенит» – чемпион»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Зенит» по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

    На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

    «Да, «Зенит» порой невзрачно играет на выезде в чемпионате страны, за что команду справедливо критикуют. Но выезд выезду рознь. Здесь суть в мотивации. И я уже говорил: «Зенит» – чемпион. Он сильнее всех в нынешнем сезоне, это очевидно. Если «Зенит» играет хотя бы на 75 процентов от своей силы, но превосходит всех в чемпионате России», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 11:38

      Не знаю! Но есть сомнения в чемпионстве Зенита. И дело тут не в соперниках. Иногда кажется,что именно большие деньги в клубе, ему и мешают..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 16 сентября 2017, 05:51

      Спартак - чемпион?? Черданцев -дерь*о..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 сентября 2017, 00:43

      Ловчев не должен ошибиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 сентября 2017, 00:04

      не торопитесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 15 сентября 2017, 23:29

      Вперёд ЗЕНИТ к победам !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 15 сентября 2017, 22:03

      Спартак чемпион!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 21:08

      лохчев идиет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2017, 20:34

      вот когда будет отрыв в 10 очков тогда можно о чем то говорить, а так просто бла бла бла

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Garrincha58 15 сентября 2017, 23:26

      куда приятней вырвать чемпионство забив на последних секундах последнего матча)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 20:29

      впрочем ничего нового!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 15 сентября 2017, 20:23

      Вот болоболка. На днях говорил что у Зенита и ЦСКА нет игры, а теперь о чемпионстве говорит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11