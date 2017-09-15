Ловчев: «Зенит» – чемпион»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что «Зенит» по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

«Да, «Зенит» порой невзрачно играет на выезде в чемпионате страны, за что команду справедливо критикуют. Но выезд выезду рознь. Здесь суть в мотивации. И я уже говорил: «Зенит» – чемпион. Он сильнее всех в нынешнем сезоне, это очевидно. Если «Зенит» играет хотя бы на 75 процентов от своей силы, но превосходит всех в чемпионате России», – сказал Ловчев.