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    Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

    Россия по завершении еврокубковых матчей этой недели увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА.

    Напомним, что ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Бенфику» (2:1), а «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1). В Лиге Европы «Зенит» в гостях разгромил «Вардар» (5:0), а «Локомотив» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0).

    Эти результаты принесли в копилку России 1,200 балла. Португальцы на этой неделе набрали 0,833 балла.

    На данный момент Россия занимает шестое место.

    Рейтинг УЕФА:

    1. Испания — 91,855;

    2. Англия — 64,748;

    3. Германия — 63,998;

    4. Италия — 63,082;

    5. Франция — 48,415;

    6. Россия — 45,382;

    7. Португалия — 41,582;

    8. Бельгия — 37,100.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 12:22
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 сентября 2017, 16:57

      нормально. если и дальше так будет то глядишь и к Франции подтянемся...

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 сентября 2017, 16:47

      пока полет нормальный, оборотов не сбавлять, очки и только очки...

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 16 сентября 2017, 16:33

      это хорошо но можете писать сколько набирает Франция что бы следить догоняем или нет

      0
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      Рейтинг: +17

      k0rt1z 16 сентября 2017, 07:33

      До Испании далеко, а что если ... , малька Фарнцию потеснить! :)

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 сентября 2017, 19:03

      догнать и перегнуть Испанию.!!!.

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 сентября 2017, 17:49

      Вперёд Россия!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 сентября 2017, 17:31

      До Франции не далеко . Но..."близок локоть , да не укусишь"!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 сентября 2017, 15:44

      Херня вся эта арифметика. Здесь мы шестые, а в мире россияне 64-е. Выходит, эти шестьдесят позиций нам легионеры отыграли?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > serppion 15 сентября 2017, 16:48

      конечно легионеры, а кто? без легов рфпл это просто дворовый футбол!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > serppion 15 сентября 2017, 17:45

      не советую придавать большое значение рейтингу ФИФА. Эта фуфлыжная табличка, где баллы начисляются хер пойми как и за что, не отражает реальной расстановки сил.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > serppion 16 сентября 2017, 16:36

      сборная 64 потому что мало играет тока товарищские матчи

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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 15 сентября 2017, 15:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АХХААХАХ до партугалии еще срать и срать, кто такой бредовый список составлял
      наверное мудко

      -15
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 сентября 2017, 14:46

      дальше будет тяжелее в лч, но легче в ле) сохранить 6 строчку вполне по силам

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