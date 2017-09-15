Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия по завершении еврокубковых матчей этой недели увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА.

Напомним, что ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл на выезде «Бенфику» (2:1), а «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1). В Лиге Европы «Зенит» в гостях разгромил «Вардар» (5:0), а «Локомотив» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0).

Эти результаты принесли в копилку России 1,200 балла. Португальцы на этой неделе набрали 0,833 балла.

На данный момент Россия занимает шестое место.

Рейтинг УЕФА:

1. Испания — 91,855;

2. Англия — 64,748;

3. Германия — 63,998;

4. Италия — 63,082;

5. Франция — 48,415;

6. Россия — 45,382;

7. Португалия — 41,582;

8. Бельгия — 37,100.