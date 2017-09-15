Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрело меньше процента жителей страны

Говно-канал, по этому и смотрят мало, верните НТВ блеать!!! а то ваще там смотреть нечего)
Телеканал «Матч ТВ» на своем официальном сайте обнародовал рейтинги трансляций матчей российских клубов в Лиге чемпионов на текущей неделе.
«Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1,274 миллиона телезрителей старше четырех лет», – говорится в релизе.
Отсюда следует, что поединки ЦСКА и «Спартака» в Португалии и Словении соответственно заинтересовали меньше процента населения России.