Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрело меньше процента жителей страны

    Телеканал «Матч ТВ» на своем официальном сайте обнародовал рейтинги трансляций матчей российских клубов в Лиге чемпионов на текущей неделе.

    «Накопленный охват матчей Лиги чемпионов с участием российских команд составил 1,274 миллиона телезрителей старше четырех лет», – говорится в релизе.

    Отсюда следует, что поединки ЦСКА и «Спартака» в Португалии и Словении соответственно заинтересовали меньше процента населения России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 16 сентября 2017, 13:54

      Говно-канал, по этому и смотрят мало, верните НТВ блеать!!! а то ваще там смотреть нечего)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 сентября 2017, 23:49

      Ой! Он и тебя посчитал. Счетоводы на Матч ТВ знатные. Посчитать ВСЁ население страны, забыть о часовых поясах ?! Если они так и деньги государственные считают, то всю эту команду, во главе с Тиной Канделаки, надо гнать поганой метлой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3954

      Kollljan 15 сентября 2017, 21:24

      Насчёт ЦСКА ничего не скажу, а вот насчёт "народности" Спартака - очень показательные цифры. Всё изменилось. Лет 60 назад - да! Пол страны болело за Спартак, а теперь - менее процента. Во как.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 15 сентября 2017, 21:20

      Чушь какая то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 15:33

      Зенит смотрело вдвое больше. Потому что он играл в настоящий футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 15 сентября 2017, 11:32

      Сильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 15 сентября 2017, 11:04

      Это говорит, что МАТЧ - ГОВНО

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 15 сентября 2017, 10:52

      большинство смотрит иначе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 15 сентября 2017, 10:45

      ???.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 сентября 2017, 10:21

      Я лично это говно Матч не трогаю, еще испачкаюсь(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11