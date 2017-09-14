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    Защитник «Вардара» Новак: «Зенит»? В футбол играют не имена и деньги»

    Защитник «Вардара» Евгений Новак поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита». Напомним, встреча пройдет сегодня в Скопье и начнется в 22:05 по московскому времени.

    «Мы играем на три фронта, и в Лиге Европы считаемся аутсайдером, все-таки дебютанты. Но проигрываем только на бумаге, в стоимости игроков. Мы были аутсайдерами и перед «Фенербахче», но, как видите, в футбол играют не имена и деньги. Что касается стиля, то я читал интервью Манчини, где он сказал, что «Вардар» хорошо обороняется и выходит в контратаки. Не удивлю, сказав, что мы играем от своих ворот. Наша оборона это не только четыре защитника, команда полностью отрабатывает сзади. Недавно у нас сменился главный тренер, но схема осталась прежней — 4-2-3-1. Просто требования изменились: тренировки стали интенсивнее.

    Мы сильны как команда. Выделю разве что бразильца Фелипе, через него строится игра в центре поля. Но даже он помогает обороне. Отмечу, что во второй игре с «Фенербахче» наши фланги — Блажевски и Джигаури — набегали километров по 15. Я бы на их месте, наверное, умер. Повторю: оборона — это вся команда. При этом успехи «Вардара» не прошли незаметно. После «Копенгагена» ушел нападающий Балотелли (не Марио), а после «Фенербахче» — Спировски. Интерес к нашим футболистам высокий.

    Что касается «Зенита», то там много индивидуально сильных игроков. Тот же Кокорин сейчас в хорошей форме. Не знаю, почему не играет Дзюба, считаю его очень сильным нападающим. Знаю, что вся игра «Зенита» идет через Паредеса. Хорошо, что его и Шатова сегодня не будет», — заявил Новак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 17:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 15 сентября 2017, 00:33

      Тот кто умеет играть в футбол зарабатывает и громкие имена и большие деньги, а у кого нет ни имён ни денег, тот плохо играет в футбол

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 сентября 2017, 19:04

      Надеюсь дома будете играть не от обороны. А если так, то огребёте по полной.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 18:32

      Новак - находка для шпиона!... Всё выложил, что знает о своей команде...
      Предпочтения в игре, лучших игроков с их характеристиками, затронул успехи трансферной политики..... Больше не подпускайте его к микрофону, а то с Вардаром не интересно будет играть!!...)))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 сентября 2017, 18:25

      а здесь не деньги а госденьги играют, путинский клуб

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > карасевщина 14 сентября 2017, 19:13

      Путин не любит футбол,ещё варианты...

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 сентября 2017, 18:05

      В футбол играют не имена и деньги-ты это Барсе или Реалу пойди скажи...

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