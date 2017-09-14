Защитник «Вардара» Новак: «Зенит»? В футбол играют не имена и деньги»

Защитник «Вардара» Евгений Новак поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита». Напомним, встреча пройдет сегодня в Скопье и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Мы играем на три фронта, и в Лиге Европы считаемся аутсайдером, все-таки дебютанты. Но проигрываем только на бумаге, в стоимости игроков. Мы были аутсайдерами и перед «Фенербахче», но, как видите, в футбол играют не имена и деньги. Что касается стиля, то я читал интервью Манчини, где он сказал, что «Вардар» хорошо обороняется и выходит в контратаки. Не удивлю, сказав, что мы играем от своих ворот. Наша оборона это не только четыре защитника, команда полностью отрабатывает сзади. Недавно у нас сменился главный тренер, но схема осталась прежней — 4-2-3-1. Просто требования изменились: тренировки стали интенсивнее.

Мы сильны как команда. Выделю разве что бразильца Фелипе, через него строится игра в центре поля. Но даже он помогает обороне. Отмечу, что во второй игре с «Фенербахче» наши фланги — Блажевски и Джигаури — набегали километров по 15. Я бы на их месте, наверное, умер. Повторю: оборона — это вся команда. При этом успехи «Вардара» не прошли незаметно. После «Копенгагена» ушел нападающий Балотелли (не Марио), а после «Фенербахче» — Спировски. Интерес к нашим футболистам высокий.

Что касается «Зенита», то там много индивидуально сильных игроков. Тот же Кокорин сейчас в хорошей форме. Не знаю, почему не играет Дзюба, считаю его очень сильным нападающим. Знаю, что вся игра «Зенита» идет через Паредеса. Хорошо, что его и Шатова сегодня не будет», — заявил Новак.