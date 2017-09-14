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    «Зенит» заработал 110 миллионов на продаже билетов на матч со «Спартаком»

    Стал известен заработок «Зенита» от билетов на матч со «Спартаком», который состоялся в августе.

    Как сообщила руководитель департамента по связям с общественностью сине-бело-голубых Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend, выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей.

    Напомним, матч «Зенит» – «Спартак», который проходил на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 53 359 зрителей. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

    Источник: Sports.ru

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    14.09.2017 15:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 сентября 2017, 19:47

      Ну это то как раз и понятно,люди хотят видеть Спартак.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol > Диктор 14 сентября 2017, 21:52

      Люди хотят видеть как Спартак огребает от Зенита

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 сентября 2017, 19:44

      а с Ростова разве меньше собрали? или еще дебет кредит несвести ,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > BAIv 14 сентября 2017, 19:55

      На Ростов другие цены были!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 14 сентября 2017, 17:12

      где то там и мои 12 тыр )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 14 сентября 2017, 17:08

      Красиво! И заработок, и счет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 14 сентября 2017, 17:08

      Очень даже...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 сентября 2017, 16:51

      Четыре таких матча, и поле удастся выкатить

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 14 сентября 2017, 16:38

      Россия футбольная страна!
      Вот вам подтверждение большого интереса к футболу в России.
      А если Зенит будет ГРЕМЕТЬ в Европе, то и на билетах Зенит будет регулярно увеличивать свою кассу.
      Желаем Зениту выиграть у Вардара!
      Надо отрабатывать трансферы и повышать футбольный авторитет в Европе.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol > Popularov 14 сентября 2017, 17:09

      Нормальный стадион, классная команда, чего бы не сходить не посмотреть.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 сентября 2017, 16:36

      Просто замечательно!

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 сентября 2017, 16:18

      10 матчей и годовое содержание арены окупилось.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 15:51

      В среднем каждый зритель заплатил чуть более 2 тр за билет...
      Не на каждый матч будет более 50 000 зрителей....
      Традиционно в Еуропе хорошо заполняются 40 тысячники.... Давно просчитана посещаемость и клочки шерсти, которые можно состричь шарфиками и пирожками...

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