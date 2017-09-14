«Зенит» заработал 110 миллионов на продаже билетов на матч со «Спартаком»

Стал известен заработок «Зенита» от билетов на матч со «Спартаком», который состоялся в августе.

Как сообщила руководитель департамента по связям с общественностью сине-бело-голубых Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend, выручка петербургского клуба составила 110 миллионов рублей.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак», который проходил на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 53 359 зрителей. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 5:1.