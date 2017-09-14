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    Роналду снова хочет выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом. Он признал, что эту игру его команда должна была выигрывать.

    «Это был матч, который мы должны были выиграть – мы играли дома и хотели стартовать в Лиге чемпионов с победы. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы понимали, что нам противостоит оборонительная команда. Могли забить больше, но все равно в итоге добились хорошего результата. Мы рады этому.

    Счастлив вернуться на поле. Лига чемпионов – особенный турнир, снова играть в нем и забивать для меня очень важно. Я рад, что смог помочь команде.

    Да, конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир «Реала», и мы хотим вновь в нем победить», – сказал Роналду после матча.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – АПОЭЛ закончился со счетом 3:0.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 08:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 сентября 2017, 07:07

      Да ладно Рон, зачем так выражаться?! Скажи лучше - "Я снова хочу выиграть все возможные индивидуальные трофеи!" Так будет честнее!

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 14 сентября 2017, 13:02

      Вполне возможно, Реал - ПСЖ был бы весьма неплохой финал...

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 сентября 2017, 11:25

      Удачи

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 сентября 2017, 10:46

      После АПОЭЛя можно такие цели ставить )) он бы лучше реализовывал моменты, штуки 3 100%ых засрал

      0
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 14 сентября 2017, 10:00

      Ну, это он разогнался.

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