Роналду снова хочет выиграть с «Реалом» Лигу чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом. Он признал, что эту игру его команда должна была выигрывать.

«Это был матч, который мы должны были выиграть – мы играли дома и хотели стартовать в Лиге чемпионов с победы. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы понимали, что нам противостоит оборонительная команда. Могли забить больше, но все равно в итоге добились хорошего результата. Мы рады этому.

Счастлив вернуться на поле. Лига чемпионов – особенный турнир, снова играть в нем и забивать для меня очень важно. Я рад, что смог помочь команде.

Да, конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир «Реала», и мы хотим вновь в нем победить», – сказал Роналду после матча.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – АПОЭЛ закончился со счетом 3:0.