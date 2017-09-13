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    Ерохин: «Считаю нормальным играть несколько раз в неделю»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что не видит ничего страшного для своей команды в плотном графике матчей. Напомним, что 14 сентября россияне сыграют в первом туре Лиги Европы против македонского «Вардара».

    – Успели изучить соперника?

    – Смотрели их игру с «Фенербахче». Это очень организованная команда, которая забила турецкой команде 4 мяча. Постараемся добиться результата. В принципе, мы успели восстановиться – играть по несколько матчей на неделе – это нормально.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.09.2017 22:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2017, 23:47

      ага а потом ноги еле еле волочат особенно после часа игры

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Garrincha58 14 сентября 2017, 00:15

      Главное что волочат...а вот если бы упали от мышечной судороги,вот тогда не восстановились!))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > SapogSpb 14 сентября 2017, 08:38

      пошел ты спец хренов ты еще не родился когда я уже женился, дурик

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