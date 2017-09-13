Ерохин: «Считаю нормальным играть несколько раз в неделю»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что не видит ничего страшного для своей команды в плотном графике матчей. Напомним, что 14 сентября россияне сыграют в первом туре Лиги Европы против македонского «Вардара».

– Успели изучить соперника?

– Смотрели их игру с «Фенербахче». Это очень организованная команда, которая забила турецкой команде 4 мяча. Постараемся добиться результата. В принципе, мы успели восстановиться – играть по несколько матчей на неделе – это нормально.