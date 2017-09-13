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    ФИФА одобрила «Арену-Химки» как тренировочный стадион ЧМ-2018

    13 сентября в Химках побывала специальная комиссия ФИФА, которая изучала инфраструктуру и состояние местного стадиона.

    Эта процедура проходила в рамках лицензирования «Арены-Химки» как тренировочной базы к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт администрации городского округа Химки. Стадион, согласно заключению комиссии, полностью готов к соревнованию.

    «Мы находимся в завершающей стадии подготовки футбольных тренировочных баз, которые находятся на территории Московской области. Везде завершен засев газонов, это основа тренировочной площадки, там, где будут тренироваться футболисты. Мы тщательным образом подходили к выбору субподрядных организаций, занимавшихся работами по футбольным полям», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 19:17
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