ФИФА одобрила «Арену-Химки» как тренировочный стадион ЧМ-2018

13 сентября в Химках побывала специальная комиссия ФИФА, которая изучала инфраструктуру и состояние местного стадиона.

Эта процедура проходила в рамках лицензирования «Арены-Химки» как тренировочной базы к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт администрации городского округа Химки. Стадион, согласно заключению комиссии, полностью готов к соревнованию.

«Мы находимся в завершающей стадии подготовки футбольных тренировочных баз, которые находятся на территории Московской области. Везде завершен засев газонов, это основа тренировочной площадки, там, где будут тренироваться футболисты. Мы тщательным образом подходили к выбору субподрядных организаций, занимавшихся работами по футбольным полям», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.