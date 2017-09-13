Селихов: «В «Спартаке» нет никаких кланов»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отметил, что в клубе положительный микроклимат. Голкипер опроверг слухи о наличии в команде отдельных кланов.

«Хочется ли поиграть в Европе? Если честно – да, хотелось бы посмотреть, что там.

В «Спартаке» нет никаких кланов! Все друг с другом общаются, шутят, улыбаются. Те ребята, которые знают друг друга давно, дружат семьями, поэтому общаются больше, но на поле никакого разделения у нас нет, все равны. Лично я со всеми в хороших отношениях», – заявил Селихов.