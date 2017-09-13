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    Селихов: «В «Спартаке» нет никаких кланов»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов отметил, что в клубе положительный микроклимат. Голкипер опроверг слухи о наличии в команде отдельных кланов.

    «Хочется ли поиграть в Европе? Если честно – да, хотелось бы посмотреть, что там.

    В «Спартаке» нет никаких кланов! Все друг с другом общаются, шутят, улыбаются. Те ребята, которые знают друг друга давно, дружат семьями, поэтому общаются больше, но на поле никакого разделения у нас нет, все равны. Лично я со всеми в хороших отношениях», – заявил Селихов.

    Источник: RT

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    13.09.2017 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 сентября 2017, 18:23

      Здорово если так на самом деле! Без поддержки друг друга в коллективе стабильного успеха не добиться.

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