КДК РФС оштрафовал Манчини на 50 тысяч

В КДК РФС вынесли штраф в отношении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини по матчу с «Динамо» (0:0) в 9-м туре чемпионата России. Специалисту придется выплатить 50 тысяч рублей за неявку на послематчевую пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что питерский клуб также заплатит 10 тысяч рублей за опоздание по времени прибытия на стадион. Как было отмечено, автобус команды прибыл к стадиону на 10 минут позже, чем того требует регламент. Еще 60 тысяч рублей «Зенит» выплатит за неподобающее поведение своих фанатов.