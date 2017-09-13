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    КДК РФС оштрафовал Манчини на 50 тысяч

    В КДК РФС вынесли штраф в отношении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини по матчу с «Динамо» (0:0) в 9-м туре чемпионата России. Специалисту придется выплатить 50 тысяч рублей за неявку на послематчевую пресс-конференцию.

    Ранее сообщалось, что питерский клуб также заплатит 10 тысяч рублей за опоздание по времени прибытия на стадион. Как было отмечено, автобус команды прибыл к стадиону на 10 минут позже, чем того требует регламент. Еще 60 тысяч рублей «Зенит» выплатит за неподобающее поведение своих фанатов.

    Источник: ТАСС

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    13.09.2017 17:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 14 сентября 2017, 10:41

      разорили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 19:08

      Кого будут из членов КДК премировать этими 50 тыщами?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 сентября 2017, 17:29

      50 000 руб , это даже не 1 000 евро . Манчини улыбнулся !

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