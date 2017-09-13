Вернер ответил на сообщения о желании «Реала» и «Ливерпуля» купить его

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал сообщения о готовности ведущих клубов Европы приобрести его. Ранее сообщалось о заинтересованности в футболисте со стороны «Реала» и «Ливерпуля».

«До сих пор у меня все хорошо складывалось в «Лейпциге». Конечно, я хочу играть в большом клубе. Возможно, моя нынешняя команда тоже станет значимой командой.

В Испании есть три больших клуба, в Англии их побольше. В Германии выделяется «Бавария». Но это не та тема, о которой я беспокоюсь. Вы не знаете, где окажетесь завтра», – заявил футболист.

Рыночная стоимость Вернера оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2020 года.