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    Вернер ответил на сообщения о желании «Реала» и «Ливерпуля» купить его

    Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал сообщения о готовности ведущих клубов Европы приобрести его. Ранее сообщалось о заинтересованности в футболисте со стороны «Реала» и «Ливерпуля».

    «До сих пор у меня все хорошо складывалось в «Лейпциге». Конечно, я хочу играть в большом клубе. Возможно, моя нынешняя команда тоже станет значимой командой.

    В Испании есть три больших клуба, в Англии их побольше. В Германии выделяется «Бавария». Но это не та тема, о которой я беспокоюсь. Вы не знаете, где окажетесь завтра», – заявил футболист.

    Рыночная стоимость Вернера оценивается в 25 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    13.09.2017 14:27
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