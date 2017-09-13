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    Вратарь «Спартака» Селихов назвал имя лучшего голкипера России

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал глупостью критику в адрес голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению футболиста красно-белых, его визави является лучшим в России в их амплуа.

    «По крайней мере, Игорь самый стабильный точно. Вся критика в его адрес – глупости. Он многое сделал для сборной и для своего клуба.

    Кто является ближайшим резервом Акинфеева? Мое мнение – Андрей Лунев и Александр Беленов. Себя там пока не вижу», – заявил Селихов.

    Акинфеев в нынешнем сезоне провел семь матчей в чемпионате России, три из которых отстоял на ноль.

    Источник: RT

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    13.09.2017 13:34
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +528

      Dguffin 14 сентября 2017, 17:51

      Смешно. Игоря давно пора менять в сборной. Он за все эти годы так и не исправил свои ошибки. А его упорно не меняют.

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 13 сентября 2017, 20:05

      На больших турнирах опытный игрок может мобилизировать свои силы ,и заметно прибавить,в отличии от суперхорошего но без данного кол-ва опыта

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 13 сентября 2017, 19:25

      Скромный мальчишка, молодец.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 сентября 2017, 19:04

      акинфеев-лучший

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 сентября 2017, 18:28

      Акинфей конечно стабильно выручает команду (ведь это основная работа вратаря??) , но и не менее стабильно к сожалению пропускает голы ! Лунёв на данный момент играет точно не хуже, но у него конечно поменьше международного опыта.
      Я думаю, что основной вратарь сборной определится по итогам нынешнего еврокубкового сезона.

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      Рейтинг: +528

      Dguffin > Обер-КанцлерЪ 14 сентября 2017, 17:52

      А откуда взяться опыту, если продолжают ставить стабильно косячащего, но такого опытного Акинфеева?

      1
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 13 сентября 2017, 17:45

      Довольно скромный парень . Молодец !

      4
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Lesha VV 13 сентября 2017, 18:52

      да,красиво сказал

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 сентября 2017, 16:51

      Стабильно он провёл последние сезоны в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 сентября 2017, 16:25

      Если вратарь неоднократно пускает бабочек в самые ответственные моменты, то он не может быть номером один. Кончится всё очередным его косяком, и обиженный и влюблённый в себя Игорёк уйдёт с позором, при этом не забыв оскорбить всех и вся

      7
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      Рейтинг: +118

      clozzi > APchelov 13 сентября 2017, 16:29

      это и есть стабильность :)

      1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > APchelov 13 сентября 2017, 17:45

      Полностью с тобой согласен!Вратарская школа у нас мощная!Я болею за Спартак и мне нравится игра многих наших вратарей,но выделю Лунёва,я думаю он сильнее Акинфеева,хотя это конечно неизвестно,надо дать поиграть за сборную,но не в товарищеских матчах,где,кстати тоже в основном в воротах играет Акинфеев, Игорь постоянно косячит на крупных турнирах!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Baggio1986 13 сентября 2017, 18:05

      В точку! Именно в важных матчах вратарь должен тащить мячи. Акинфеев слабее Лунева...

      6
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 сентября 2017, 16:23

      И правда, самый стабильный. Стабильно пропускает в ЛЧ на протяжении десяти лет и стабильно косячит в матчах сборной на важных турнирах.

      -1
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 13 сентября 2017, 16:09

      Про***ли мы в своё время Акинфеева, именно тогда надо было критиковать, чтобы Игорь прогрессировал и вышел на новый уровень, ведь талант то есть, а так остаётся одним из средних вратарей, который может вытащить мёртвый мяч и пропустить нелепо.

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > catalin17CSKA 13 сентября 2017, 17:48

      Неожиданно,но полностью с тобой соглашусь!Вратарей у нас много очень даже не плохих!

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