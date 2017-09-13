Вратарь «Спартака» Селихов назвал имя лучшего голкипера России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов назвал глупостью критику в адрес голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению футболиста красно-белых, его визави является лучшим в России в их амплуа.

«По крайней мере, Игорь самый стабильный точно. Вся критика в его адрес – глупости. Он многое сделал для сборной и для своего клуба.

Кто является ближайшим резервом Акинфеева? Мое мнение – Андрей Лунев и Александр Беленов. Себя там пока не вижу», – заявил Селихов.

Акинфеев в нынешнем сезоне провел семь матчей в чемпионате России, три из которых отстоял на ноль.