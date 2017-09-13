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    Эдерсон включен в заявку на матч с «Фейеноордом»

    Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон включен в заявку команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом», который состоится сегодня в Роттердаме. Напомним, что бразилец получил серьезную травму лица в прошедшую субботу в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который закончился со счетом 5:0.

    24-летний футболист провел тренировку в понедельник в специальном защитном шлеме. Ранее ему было наложено восемь швов после того, как полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане попал ему ногой в лицо.

    Источник: BBC

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    13.09.2017 11:41
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