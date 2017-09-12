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    Степашин: «Российские клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения»

    Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что российским командам требуется пересмотреть свой подход к трансферному рынку. Было отмечено тяжелое финансовое положение большинства отечественных клубов.

    «Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим», – заявил Степашин.

    Ранее в «Динамо» отметили, что стремятся значительно минимизировать расходы, в том числе отказываясь от дорогостоящих контрактов.

    Источник: ТАСС

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    12.09.2017 16:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2017, 20:52

      Сидят 10 челов в обороне и в гостях, и дома, ничью вымучивают. Кто такой антифутбол смотреть пойдет?

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > prezent2017 12 сентября 2017, 20:56

      А как еще им играть у них нет такого спонсора как Газпром у того же Зенита или же РЖД как у Локо. Или как Рубин в прошлом сезоне потратился прилично на игроков. Мне очень жаль что такие как Томь попросту болтает туда сюда. И нет уверенности в финансовом у них будущего.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > EcioAuditore 12 сентября 2017, 21:01

      Посмотри как играют клубы второго эшелона Англии, Франции, Германии, Италии... Все в атаке, и голов по 3-4 за игру. Вот зрители и валят валом. В Чампионшипе все стадионы забиты до отказа, а у нас что? А ведь было когда-то в совковском прошлом, что стадионы в пердиве были под завязку забиты. Что мешает играть результативно, лидеров напрягать?

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > prezent2017 12 сентября 2017, 21:10

      Я видел, но извини меня какая подготовка была в Союзе, не то что сейчас и отношение к футболу было совсем другим. Это было что то хобби по сути никто такие деньги как сейчас не получал, не то что сейчас!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > EcioAuditore 13 сентября 2017, 13:53

      Не в отношении дело. А в том, что у тренеришек заурядных менталитет поменялся. Все за свои места дрожат, то на ничью и согласны. Потому и напов нет, а защитника все костоломы.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 12 сентября 2017, 20:51

      Пока мы не найдем таких же спонсоров как за рубежом (в идеале как у Барсы, Реала и прочих топ клубов). Гос поддержка будет иначе пропадут клубы увы

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 сентября 2017, 20:28

      «Не так сели....Степашин — первый Хав. Исправьтесь. Сергей Вадимович, пересядьте».(с)
      (почти) ((((

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 сентября 2017, 20:22

      А НАХУ (ЗАЧЕЕЕЕЕМ ) такие ЗАРПЛАТЫ? !?!?!?!???!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 сентября 2017, 17:44

      Может отказаться от господдержки ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ клубов??? Или переименовать их в государственные???

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 12 сентября 2017, 16:46

      Да мы все в коме,
      Блатных кроме.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 16:43

      Это прозрение?? Призыв?? Бунт на корабле??!!...
      А если посмотреть в другой плоскости и не только на футбол??!!.... Неее, лучше не напрягать зрение, а то вдруг видно будет...... Лучше делать вид, что всё номалёк!!....

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