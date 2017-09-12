Степашин: «Российские клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения»

Член общественно-экспертного совета «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что российским командам требуется пересмотреть свой подход к трансферному рынку. Было отмечено тяжелое финансовое положение большинства отечественных клубов.

«Если вы обратили внимание, наши клубы, кроме четырех-пяти, находятся в предынфарктном состоянии с точки зрения финансового положения. Надо менять систему трансферов, рынка. Трансферный рынок взвинчивать нельзя. Не могут две-три государственные компании делать основу всего трансферного рынка, мы так не выдержим», – заявил Степашин.

Ранее в «Динамо» отметили, что стремятся значительно минимизировать расходы, в том числе отказываясь от дорогостоящих контрактов.