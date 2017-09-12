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    Источник: «Реал» намерен установить сумму отступных за Бензема в размере одного миллиарда

    «Реал» намерен продлить контракт с форвардом Каримом Бензема. Как сообщается, француз получит соглашение, рассчитанное до 2021 года. По условиям нового контракта сумма отступных за игрока возрастет до одного миллиарда евро. Следует отметить, что «Реал» стремится установить повышенные суммы выкупа практически по каждому своему игроку.

    Ранее утверждалось, что Бензема не против перехода в «Арсенал», а мадридцы готовы пойти на его продажу. В нынешнем сезоне француз провел в чемпионате Испании три матча, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Francefootball

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    12.09.2017 15:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 13 сентября 2017, 12:24

      о круто!!! и з.п. ему не забудьте поднять!!!

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 сентября 2017, 18:05

      Ну вообще кино!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 сентября 2017, 18:05

      Что то переборщили сильно !

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 сентября 2017, 17:50

      зенит вперед!!!

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      Рейтинг: +833

      Sola 12 сентября 2017, 17:47

      Что значит только собираются установить? Уже давно отступные у него 1 млрд, как у Роналду.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 сентября 2017, 16:57

      Этот гоблин ни кому не нужен даже в 10 раз дешевле;)))

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