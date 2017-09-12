Источник: «Реал» намерен установить сумму отступных за Бензема в размере одного миллиарда

«Реал» намерен продлить контракт с форвардом Каримом Бензема. Как сообщается, француз получит соглашение, рассчитанное до 2021 года. По условиям нового контракта сумма отступных за игрока возрастет до одного миллиарда евро. Следует отметить, что «Реал» стремится установить повышенные суммы выкупа практически по каждому своему игроку.

Ранее утверждалось, что Бензема не против перехода в «Арсенал», а мадридцы готовы пойти на его продажу. В нынешнем сезоне француз провел в чемпионате Испании три матча, в которых отдал одну результативную передачу.