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    «ПСЖ»: «Другие клубы предлагали Мбаппе больше, чем мы»

    В «ПСЖ» заявили, что их новичок Килиан Мбаппе имел более выгодные предложения. Однако 18-летний форвард выбрал именно парижан.

    «Поверьте мне, некоторые другие клубы предлагали ему больше, чем мы. Каждый большой клуб хотел заполучить Мбаппе, но мы объяснили ему наш проект и амбиции клуба.

    Он хотел остаться во Франции и защищать французские цвета в Лиге чемпионов. Это глубоко внутри него. Он любит «ПСЖ», – заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

    Сумма сделки по Мбаппе составила 166 миллионов фунтов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.09.2017 13:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +549

      Жентус 12 сентября 2017, 18:25

      В 18 лет за 166 миллионов! А наши футболисты к 26 всё молодые, да перспективные)))

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 сентября 2017, 18:03

      гони давай..наших бы на 100 лет закрыли за такую сделку

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 сентября 2017, 15:31

      Мбаппе респект, если так и есть. Ведь раньше футбол был более разнообразным, потому что таланты не стремились в одни и те же клубы, выделяя порядка 10 клубов над остальными. Многие защищали свою страну и тем самым развивали свои страны. Но все это, конечно, странно слышать от гражданина Катара. Будто он сам любит "свою родную" Францию.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 15:13

      Какая трогательная подводка от президента... Поверим, конечно...
      А что у парня внутри и снаружи покажет время...

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 сентября 2017, 15:08

      аха газпром наверное

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 12 сентября 2017, 14:51

      рассказ бывалого пи*дабола

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 сентября 2017, 14:38

      кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

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