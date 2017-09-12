«ПСЖ»: «Другие клубы предлагали Мбаппе больше, чем мы»

В «ПСЖ» заявили, что их новичок Килиан Мбаппе имел более выгодные предложения. Однако 18-летний форвард выбрал именно парижан.

«Поверьте мне, некоторые другие клубы предлагали ему больше, чем мы. Каждый большой клуб хотел заполучить Мбаппе, но мы объяснили ему наш проект и амбиции клуба.

Он хотел остаться во Франции и защищать французские цвета в Лиге чемпионов. Это глубоко внутри него. Он любит «ПСЖ», – заявил президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Сумма сделки по Мбаппе составила 166 миллионов фунтов.