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    Вальверде не обсуждал с Иньестой новый контракт

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что не вмешивается в действия игроков своей команды при обсуждении новых контрактов. По его словам, его задача – достигать поставленные перед командой цели.

    «Что касается будущего Иньесты в «Барселоны», то каждый из нас сам является хозяином своей судьбы. Моя цель состоит в том, чтобы Андрес чувствовал себя частью команды, показывал хороший футбол, помогал команде добиваться поставленных целей.

    Могу сказать, что такой подход у нас не только к Иньесте, но ко всем остальным футболистам «Барселоны», – приводит слова Вальверде Sport.es.

    Напомним, что действующий контракт 33-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до середины 2018 года. Стороны никак не могут договориться о его продлении на взаимовыгодных условиях.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 сентября 2017, 10:02

      А сможете и его бесплатно отпустить, как алвеса? А потом локти по плече кусать?

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