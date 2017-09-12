Вальверде не обсуждал с Иньестой новый контракт

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что не вмешивается в действия игроков своей команды при обсуждении новых контрактов. По его словам, его задача – достигать поставленные перед командой цели.

«Что касается будущего Иньесты в «Барселоны», то каждый из нас сам является хозяином своей судьбы. Моя цель состоит в том, чтобы Андрес чувствовал себя частью команды, показывал хороший футбол, помогал команде добиваться поставленных целей.

Могу сказать, что такой подход у нас не только к Иньесте, но ко всем остальным футболистам «Барселоны», – приводит слова Вальверде Sport.es.

Напомним, что действующий контракт 33-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до середины 2018 года. Стороны никак не могут договориться о его продлении на взаимовыгодных условиях.