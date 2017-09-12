Асенсио удивлен решением «Барселоны» отпустить Неймара

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио удивлен тем, что «Барселона» не смогла удержать в своих рядах Неймара, который перешел летом в «ПСЖ».

«Мы все были удивлены переходом Неймара в «ПСЖ». Он был важным игроком для этой команды.

Выглядит странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах. Однако это их дело», – считает футболист.

Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.