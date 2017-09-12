Асенсио удивлен решением «Барселоны» отпустить Неймара

Как удержать, если была активирована опция выкупа по контракту? Да и удержать жлобов можно только большими деньгами, а это уже конфликт с Месси (ему тоже надо будет задирать з/п), Суаресом и во вред самому клубу - все деньги будут уходить на бешеную з/п 2-3 футболистам.
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио удивлен тем, что «Барселона» не смогла удержать в своих рядах Неймара, который перешел летом в «ПСЖ».
«Мы все были удивлены переходом Неймара в «ПСЖ». Он был важным игроком для этой команды.
Выглядит странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах. Однако это их дело», – считает футболист.
Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.