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    Асенсио удивлен решением «Барселоны» отпустить Неймара

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио удивлен тем, что «Барселона» не смогла удержать в своих рядах Неймара, который перешел летом в «ПСЖ».

    «Мы все были удивлены переходом Неймара в «ПСЖ». Он был важным игроком для этой команды.

    Выглядит странно, что «Барселона» не сумела удержать Неймара в своих рядах. Однако это их дело», – считает футболист.

    Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    12.09.2017 07:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +833

      Sola 13 сентября 2017, 18:49

      Как удержать, если была активирована опция выкупа по контракту? Да и удержать жлобов можно только большими деньгами, а это уже конфликт с Месси (ему тоже надо будет задирать з/п), Суаресом и во вред самому клубу - все деньги будут уходить на бешеную з/п 2-3 футболистам.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2017, 08:55

      хорошие деньги почему нет

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 сентября 2017, 08:42

      не только ты удивлен, но и мы сами тоже! Это как поменять ЗМ на деньги!

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