Орлов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

Отметим, что на данный момент петербургский «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ.

«Это неожиданный успех нового стадиона. Его столько клеймили, а тут вдруг пошли люди. И пусть следующий домашний матч «Зенита» назначен на понедельник, на 20:00, но билеты раскупают. Это потому что и команда хорошая, и мы на хорошем пути. Мы футбольная столица, мы не первом месте. Это все очень важно, это все складывается», – сказал Орлов.