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    Орлов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России.

    Отметим, что на данный момент петербургский «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ.

    «Это неожиданный успех нового стадиона. Его столько клеймили, а тут вдруг пошли люди. И пусть следующий домашний матч «Зенита» назначен на понедельник, на 20:00, но билеты раскупают. Это потому что и команда хорошая, и мы на хорошем пути. Мы футбольная столица, мы не первом месте. Это все очень важно, это все складывается», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    12.09.2017 00:32
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 сентября 2017, 12:21

      Дурак этот Орлов, давно известно, что Саранск- футбольная столица России.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 12 сентября 2017, 20:59

      Не единым Зенитом жив футбол в России!!!
      Орлов слишком ЗАГНУЛ и перегнул!
      Геннадий! Где ваша совесть, мораль и объективность???
      Запомните!
      Футбольной столицей России является - МОСКВА!!!
      Санкт-Петербург никогда НЕ БЫЛ и НЕ БУДЕТ футбольной столицей России!
      Футбольной столицей России, ПО ПРАВУ и ЗАСЛУЖЕННО, является - МОСКВА!!! Ура!
      Вперёд Москва!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

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      Рейтинг: +235

      Копытин 12 сентября 2017, 20:08

      Маразм крепчает или дурь более забористую нашёл?

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 12 сентября 2017, 18:56

      Скорее Полем Чудес в известной стране, где деньги к рукам сами липнут.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 сентября 2017, 18:24

      Орлов,столица где в футбол играют,а не где деньги получают..Столица это как минимум не один известный клуб(Краснодар)и столица где футболом живут и тратят на него личные деньги,а не государственные. Я уважаю Зенит,люблю Питер,но Питер всегда был Столицей культурной(и пусть ей и останется..)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 сентября 2017, 18:21

      У Орлова хреново с математикой.В Питере живёт 5млн и одна команда в РФПЛ,в Москве 12 млн и 4 команды.В любом случае посещаемость будет больше.А в Ростове на каждую игру приходит по 15000(стадион больше не вмещает) и это на 1300000 жителей.При населении 5 млн на Ростов ходили бы примерно 57 тыс.В Питере столько ходят? Так кто футбольная столица,Гена?

      0
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      Рейтинг: +8021

      nik55 12 сентября 2017, 17:08

      Орлов-----с какой палаты сбежал ?

      -1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 12 сентября 2017, 15:37

      Во дает Гена! Давно ли Зенит в первой лиге болтался? Газпромовские деньги закончатся и прощай футбольная столица - Нью Васюки! :))))

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Colonist 12 сентября 2017, 19:01

      Скорее у нас деньги закончатся, а не у Газпрома, У них мечты сбываются, а северные(южные) потоки не иссякнут.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 сентября 2017, 15:01

      Геннадий Сергеич заблуждается. Билеты раскупаются уже не так активно. Да и от команды ждём большего

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 12 сентября 2017, 14:46

      Гена много высказывается из-за обиды, что ему не дают комментировать матчи с участием Зенита

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