Месси сделал татуировку с изображением женских губ

Нуу, этих сеньоров хрен поймешь.... Глядишь, так и лицо нарисует к концу сезона)))
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал на своем теле новую татуировку. Возле паховой области аргентинца появилось изображение женских губ.
Предположительно, эта татуировка посвящена жене футболиста. Отметим, что тату форвард сделал еще в августе, но продемонстрировал ее только сейчас.
«Еще одна для коллекции», – сообщили в пресс-службе каталонского клуба.
twit text
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 сентября 2017 г.