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    Месси сделал татуировку с изображением женских губ

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал на своем теле новую татуировку. Возле паховой области аргентинца появилось изображение женских губ.

    Предположительно, эта татуировка посвящена жене футболиста. Отметим, что тату форвард сделал еще в августе, но продемонстрировал ее только сейчас.

    «Еще одна для коллекции», – сообщили в пресс-службе каталонского клуба.

    Источник: Twitter

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    11.09.2017 22:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 сентября 2017, 08:47

      Нуу, этих сеньоров хрен поймешь.... Глядишь, так и лицо нарисует к концу сезона)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 12 сентября 2017, 05:41

      Остановись Месси без тату же ходилраньше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 12 сентября 2017, 01:38

      РЕАЛьно недалекий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 сентября 2017, 01:29

      Мячиком ударился сильно?
      Ладно про бороду на лице и безволосое тело промолчим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 12 сентября 2017, 01:18

      форма его губ, когда он празднует гол!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 12 сентября 2017, 01:17

      губы Кристины

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 12 сентября 2017, 01:02

      На очереди нижние губки на лбу нарисовать)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 12 сентября 2017, 00:58

      На жопе бы набил что. Дебил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 00:01

      Приятно, что пресс-служба клуба фиксирует и комментирует татуировки Месси.... Это так мило...)) Чьи губы, кому знак?.... Предположительно....)))

      "Наши ангелы всегда с нами, и часто они используют чьи-нибудь губы, чтобы сказать нам что-то..." (Пауло Коэльо)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 11 сентября 2017, 23:43

      И эта новость в главных...Занавес

      4
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