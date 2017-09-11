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    Орлов: «Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не нужен нападающий «Барселоны» Лионель Месси, так как сине-бело-голубые способны вырастить футболиста сильнее, чем аргентинец.

    Отметим, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб приобрел пятерых соотечественников Месси.

    «Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодежи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», – сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    11.09.2017 20:33
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 12 сентября 2017, 15:21

      Он действительно так думает,или ж...у Мюллеру лижет,старая профурсетка!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 сентября 2017, 15:07

      Месси то хоть не расскажите! Удавится парень...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8021

      nik55 12 сентября 2017, 14:16

      Орлов---срочно к врачу

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 12 сентября 2017, 13:43

      Зачем Зениту какой-то Месси, когда у них Кокорин есть (и Дзюба в запасе)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 10:42

      Его уже выпустили что ли. Совсем белый ведь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 06:07

      Вторая серия:
      Вот я, вот я - превращаюсь в воробья.
      Люблю сказки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 12 сентября 2017, 05:47

      Возможно и будут,но с такими зп у них мотивации нет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 12 сентября 2017, 05:20

      Продолжает жить в параллельной реальности, как же он надоел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 12 сентября 2017, 02:29

      Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», – сказал Орлов.
      Фурсенко искал, Миллер, Митрофанов, Мутко, Спалетти, Адвокат, Бош, Луческу, "бакланы", Орлов, теперь и Манчини ищет этого пресловутого "Тольку"!!! А тем временем Месси был,будет и остается БОГОМ!!!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 сентября 2017, 01:18

      Ну, зачем так гнать-то? Гена? Ау!

      3
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