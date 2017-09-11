Орлов: «Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зениту» не нужен нападающий «Барселоны» Лионель Месси, так как сине-бело-голубые способны вырастить футболиста сильнее, чем аргентинец.

Отметим, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб приобрел пятерых соотечественников Месси.

«Месси не создан для «Зенита». У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодежи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров», – сказал Орлов.