Румменигге: «За словами Левандовски о «Баварии» стоит его агент. Это вредит Роберту»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал высказывание нападающего Роберта Левандовски, а также раскритиковал давние амбиции поляка перейти в «Реал».

Ранее Левандовски нелестно отозвался от трансферной кампании мюнхенцев. Также во время предсезонного азиатского турне форвард жаловался, что несчастен в клубе.

Румменигге считает, что во все виноват агент футболиста Майк Бартель.

«К сожалению, агент Левандовски часто влияет на его настроение. И это опять было здесь, когда он преднамеренно организовал интервью без ведома «Баварии». Он вредит Роберту.

Если Левандовски сожалеет о нашем азиатском турне, тогда он должен знать, что его предполагаемая команда мечты «Реал» путешествовал в течение 24-х дней этим летом в районах, в которых было в два раза жарче, чем в тех местах, где были мы.

После игры против «Фрайбурга» в конце прошлого сезона он неверно обвинил своих товарищей по команде в том, что они не оказывали ему достаточной поддержки на поле. Это не нормально», – сказал Румменигге.