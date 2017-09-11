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    Румменигге: «За словами Левандовски о «Баварии» стоит его агент. Это вредит Роберту»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал высказывание нападающего Роберта Левандовски, а также раскритиковал давние амбиции поляка перейти в «Реал».

    Ранее Левандовски нелестно отозвался от трансферной кампании мюнхенцев. Также во время предсезонного азиатского турне форвард жаловался, что несчастен в клубе.

    Румменигге считает, что во все виноват агент футболиста Майк Бартель.

    «К сожалению, агент Левандовски часто влияет на его настроение. И это опять было здесь, когда он преднамеренно организовал интервью без ведома «Баварии». Он вредит Роберту.

    Если Левандовски сожалеет о нашем азиатском турне, тогда он должен знать, что его предполагаемая команда мечты «Реал» путешествовал в течение 24-х дней этим летом в районах, в которых было в два раза жарче, чем в тех местах, где были мы.

    После игры против «Фрайбурга» в конце прошлого сезона он неверно обвинил своих товарищей по команде в том, что они не оказывали ему достаточной поддержки на поле. Это не нормально», – сказал Румменигге.

    Источник: Marca

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    11.09.2017 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +833

      Sola 11 сентября 2017, 21:04

      Как раз в Реал нужен хороший нап вместо уголовного алжирского бревна.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 сентября 2017, 17:46

      Зачем ему Реал ! Он там никому не будет нужен . ! А Бартель просто хочет слупить бабок !

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