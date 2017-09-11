Виллаш-Боаш: «В прошлом сезоне «Спартак» вырвался из тени ЦСКА и «Зенита»

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своей реакции на победу «Спартака» в РФПЛ в прошлом сезоне, а также выразил надежду, что сине-бело-голубые вернут себе чемпионский титул.

«Конечно, я расстроился. Хотел, чтобы у «Зенита» все получилось. Я там провел замечательные два с половиной года, полных страсти и эмоций. У меня было полное взаимопонимание с игроками. Это было великолепно.

Для меня, как для профессионала, это был потрясающий опыт. Но в прошлом сезоне «Зениту» не повезло. Хотя и «Спартак» сделал большой шаг вперед, вырвался из тени ЦСКА и «Зенита». Команда в прошлом году была очень сильна. Но как я вижу, «Зенит» отреагировал очень быстро. В клубе произошли серьезные перемены. К сожалению, они коснулись Александра Дюкова и Максима Митрофанова, с которыми у меня были прекрасные отношения. Но надеюсь, что эти изменения помогут «Зениту» и он вновь станет чемпионом», – цитирует Виллаш-Боаша 8news.ru.