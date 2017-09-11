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    Виллаш-Боаш: «В прошлом сезоне «Спартак» вырвался из тени ЦСКА и «Зенита»

    Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своей реакции на победу «Спартака» в РФПЛ в прошлом сезоне, а также выразил надежду, что сине-бело-голубые вернут себе чемпионский титул.

    «Конечно, я расстроился. Хотел, чтобы у «Зенита» все получилось. Я там провел замечательные два с половиной года, полных страсти и эмоций. У меня было полное взаимопонимание с игроками. Это было великолепно.

    Для меня, как для профессионала, это был потрясающий опыт. Но в прошлом сезоне «Зениту» не повезло. Хотя и «Спартак» сделал большой шаг вперед, вырвался из тени ЦСКА и «Зенита». Команда в прошлом году была очень сильна. Но как я вижу, «Зенит» отреагировал очень быстро. В клубе произошли серьезные перемены. К сожалению, они коснулись Александра Дюкова и Максима Митрофанова, с которыми у меня были прекрасные отношения. Но надеюсь, что эти изменения помогут «Зениту» и он вновь станет чемпионом», – цитирует Виллаш-Боаша 8news.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2017 17:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 11 сентября 2017, 23:21

      зенит головного мозга-это не лечится !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 11 сентября 2017, 22:18

      Не хотелось бы чтобы он вернулся, хотя хочет, судя по всему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 сентября 2017, 22:06

      Филиал Боша посетила память, но ненадолго. Лет через пять опять вспомнит как в зенитовских окопах бром давали, вот и память тю-тю....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 11 сентября 2017, 20:29

      Из лесу вышел и снова зашел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 сентября 2017, 20:03

      Нихау,наху..й.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 сентября 2017, 19:41

      а он был в тени? такой же распиареный столичный мешок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 сентября 2017, 18:36

      Назад колья подбивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 сентября 2017, 18:29

      Тень, знай своё место

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 11 сентября 2017, 17:30

      В этом сезоне Спартак чемпионом может и не быть.

      0
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