Бутенко: «Гендиректор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь»

Игрок Динамо сам виноват и пусть с ним разбираются в Динамо!
Кто Самбу просил отмахиваться???
Арбитр верно показал ему карточку и по делу!
Так махать руками НЕЛЬЗЯ и не по правилам.
Мы на поле, а не на ринге!
А если Самбе не нравится, то пусть переходит в бокс и там машет, сколько ему влезет.
Пока не до машется и не нарвётся на встречный ХУК справа!
Арбитр встречи отсудил нормально, а мелочёвка не помогла Зениту забить!
Но это уже вопрос к игрокам Зенита, а не к арбитру.
Арбитр за игроков Зенита не будет забивать.
По правилам игрока наказывают за ГРУБОСТЬ, а первое оно или двадцатое не важно.
Некоторые судьи миндальничают и ставят игрока на счётчик, но это уже зависит от вида нарушения.
Но ГРУБЫЕ нарушения, такие как УМЫШЛЕННАЯ отмашка руками по лицу, КАРАЕТСЯ сразу, здесь и сейчас, а не откладывается на потом.
Арбитр всё правильно сделал! Молодец!
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал высказывание генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева после матча девятого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
Напомним, Муравьев высказал претензии к судейской бригаде во главе с Алексеем Сухим по поводу несправедливо, по его мнению, показанной желтой карточки полузащитнику бело-голубых Самбе Соу, который теперь будет вынужден пропустить встречу следующего 10-го тура с тульским «Арсеналом», поскольку это предупреждение стало для малийца четвертым в сезоне.
«Хочу задать встречный вопрос господину Муравьеву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос. Откровенно говоря, генеральный директор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь.
Меня поражает восприятие господином Муравьевым футбольной и правовой действительности. По тем критериям, которые он приводит, – 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч», – сказал Бутенко.