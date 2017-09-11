Бутенко: «Гендиректор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал высказывание генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева после матча девятого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

Напомним, Муравьев высказал претензии к судейской бригаде во главе с Алексеем Сухим по поводу несправедливо, по его мнению, показанной желтой карточки полузащитнику бело-голубых Самбе Соу, который теперь будет вынужден пропустить встречу следующего 10-го тура с тульским «Арсеналом», поскольку это предупреждение стало для малийца четвертым в сезоне.

«Хочу задать встречный вопрос господину Муравьеву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос. Откровенно говоря, генеральный директор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь.

Меня поражает восприятие господином Муравьевым футбольной и правовой действительности. По тем критериям, которые он приводит, – 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч», – сказал Бутенко.