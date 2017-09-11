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    Бутенко: «Гендиректор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал высказывание генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева после матча девятого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

    Напомним, Муравьев высказал претензии к судейской бригаде во главе с Алексеем Сухим по поводу несправедливо, по его мнению, показанной желтой карточки полузащитнику бело-голубых Самбе Соу, который теперь будет вынужден пропустить встречу следующего 10-го тура с тульским «Арсеналом», поскольку это предупреждение стало для малийца четвертым в сезоне.

    «Хочу задать встречный вопрос господину Муравьеву. Если игрок делает умышленный удар рукой по лицу, но делает это впервые за матч, то его не надо наказывать? Надо в таком случае учитывать, что он первый раз нарушил? Это риторический вопрос. Откровенно говоря, генеральный директор «Динамо» несет профессиональную футбольную ересь.

    Меня поражает восприятие господином Муравьевым футбольной и правовой действительности. По тем критериям, которые он приводит, – 50% нарушений в футболе не должны наказываться, ведь игроки нарушили впервые за матч», – сказал Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2017 13:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 сентября 2017, 22:32

      Игрок Динамо сам виноват и пусть с ним разбираются в Динамо!
      Кто Самбу просил отмахиваться???
      Арбитр верно показал ему карточку и по делу!
      Так махать руками НЕЛЬЗЯ и не по правилам.
      Мы на поле, а не на ринге!
      А если Самбе не нравится, то пусть переходит в бокс и там машет, сколько ему влезет.
      Пока не до машется и не нарвётся на встречный ХУК справа!
      Арбитр встречи отсудил нормально, а мелочёвка не помогла Зениту забить!
      Но это уже вопрос к игрокам Зенита, а не к арбитру.
      Арбитр за игроков Зенита не будет забивать.
      По правилам игрока наказывают за ГРУБОСТЬ, а первое оно или двадцатое не важно.
      Некоторые судьи миндальничают и ставят игрока на счётчик, но это уже зависит от вида нарушения.
      Но ГРУБЫЕ нарушения, такие как УМЫШЛЕННАЯ отмашка руками по лицу, КАРАЕТСЯ сразу, здесь и сейчас, а не откладывается на потом.
      Арбитр всё правильно сделал! Молодец!


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      Рейтинг: +8021

      nik55 11 сентября 2017, 18:15

      была команда БЗДЕНИТ не трогать

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 сентября 2017, 17:12

      Минуточку. Давайте почитаем футбольные правила. А там написано следующее:

      Игрок основного состава получает предупреждение с показом желтой
      карточки в случае, если он совершает любое из следующих семи нару-
      шений:
      - неспортивное поведение
      - несогласие словом или действием
      - СИСТЕМАТИЧЕСКИ нарушает Правила игры
      - затягивает возобновление игры
      - не соблюдает требуемое расстояние при возобновлении игры
      угловым, штрафным или свободным ударами или вбрасывани-
      ем
      - выходит или возвращается на поле без разрешения судьи
      - умышленно покидает поле без разрешения судьи

      При этом:
      Игрок основного состава, запасной или заменённый игрок, удаляется с
      поля, если он совершает любое из следующих семи нарушений:
      - СЕРЬЁЗНОЕ нарушение правил
      - агрессивное поведение
      - плюет в соперника или другого человека
      - умышленно играя рукой в мяч, помешает сопернику забить гол
      или лишит его явной возможности забить гол (это не относится к
      вратарю в пределах его штрафной площади)
      - лишит соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным/штрафным или 11-метровым ударом
      - использует оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или жесты
      - получает второе предупреждение в одном и том же матче

      =========================
      Таким образом, исходя из правил, ещё как важно, первое это нарушение у игрока или нет. Потому что если оно первое, оно не может быть систематическим. НЕЛЬЗЯ показывать жёлтую карточку за единичное нарушение, независимо от его грубости. Можно только удалить в случае, если это нарушение действительно серьёзно. Профессиональную ересь несёт Бутенко.

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      Рейтинг: +17752

      paracetamol > Torvald64 11 сентября 2017, 17:21

      Удар в лицо - неспортивное поведение.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > paracetamol 11 сентября 2017, 17:48

      Вот только Самбе на самом-то деле дали ЖК за удар по ногам в игровом эпизоде, а не по лицу. Это уж Бутенко пустился в демагогию, приведя пример, не имеющий отношения к делу. Умышленный удар по лицу - это, конечно, же, другое дело.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 сентября 2017, 16:15

      Соу, достаточно грязный игрок, он и на красную с лихвой наиграл. Муравьёва понять можно, скамейка у Динамо коротковата.

      3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 11 сентября 2017, 15:41

      И сам далеко не пошел

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 сентября 2017, 15:30

      ну там карточка то железная была

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 сентября 2017, 15:09

      Чья бы корова мычала ))) Сам через раз ересь несет...

      -1
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 11 сентября 2017, 15:07

      Этого Самбе нужно было вообще удалять по совокупности нарушений. А Темникову прямую красную...

      5
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      Рейтинг: +600

      dimar > Большой Медведь 11 сентября 2017, 19:46

      ага, только и тогда Ваш Зенит не смог бы забить и вы стали бы жаловаться, что надо удалить Шунина. Блин вот серьёзно смешно. Никто из адекватных Зенитовских болельщиков, ни слова ни говорит про судейство, но вам всё никак не успокоиться.

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 сентября 2017, 14:44

      последнее время очень часто судьи ошибаются((((((

      1
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      Рейтинг: +6309

      порт 11 сентября 2017, 14:40

      Ну сказал херню, бывает.

      2
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