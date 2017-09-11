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    Бэйл: «В прошлом сезоне мне приходилось принимать много обезболивающих, чтобы иметь возможность играть»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что играл с болевыми ощущениями в течение большей части прошлого сезона. По словам валлийца, ему приходилось регулярно принимать болеутоляющие средства, чтобы иметь возможность помогать своим партнерам на поле.

    «С одной стороны, легко сказать, что я должен был отдыхать больше. Однако когда ты травмирован в течение трех месяцев и видишь, как играют твои товарищи по команде, ты действительно очень хочешь вернуться на поле. Так я и поступил.

    Мне пришлось принимать много болеутоляющих средств, чтобы играть. Постфактум я думаю, что должен был потратить больше времени на восстановление. В этом случае я мог бы играть намного лучше и был бы в состоянии делать все то, что мне не удавалось из-за боли в лодыжке», – сказал Бэйл.

    Источник: Marca

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    11.09.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 11 сентября 2017, 13:29

      ждем Москва-Голутвин без остановок

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