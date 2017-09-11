Бэйл: «В прошлом сезоне мне приходилось принимать много обезболивающих, чтобы иметь возможность играть»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что играл с болевыми ощущениями в течение большей части прошлого сезона. По словам валлийца, ему приходилось регулярно принимать болеутоляющие средства, чтобы иметь возможность помогать своим партнерам на поле.

«С одной стороны, легко сказать, что я должен был отдыхать больше. Однако когда ты травмирован в течение трех месяцев и видишь, как играют твои товарищи по команде, ты действительно очень хочешь вернуться на поле. Так я и поступил.

Мне пришлось принимать много болеутоляющих средств, чтобы играть. Постфактум я думаю, что должен был потратить больше времени на восстановление. В этом случае я мог бы играть намного лучше и был бы в состоянии делать все то, что мне не удавалось из-за боли в лодыжке», – сказал Бэйл.