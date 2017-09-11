Вальверде: «Лучше опережать «Реал», чем отставать от него»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не делает большого праздника из того, что его команда опережает «Реал» в турнирной таблице на старте чемпионата.

«Мы только начинаем свой сезон. На этом отрезке разница в очках не имеет большого значения. Но, конечно, лучше опережать соперников, чем отставать от них. Так что это шаг вперед.

Пока я не готов говорить о будущем, но определенные ожидания у меня все же есть», – сказал Вальверде.

После трех туров испанской Примеры каталонская команда имеет на своем счету девять очков, опережая «Реал» на четыре очка.