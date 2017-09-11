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    Вальверде: «Лучше опережать «Реал», чем отставать от него»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не делает большого праздника из того, что его команда опережает «Реал» в турнирной таблице на старте чемпионата.

    «Мы только начинаем свой сезон. На этом отрезке разница в очках не имеет большого значения. Но, конечно, лучше опережать соперников, чем отставать от них. Так что это шаг вперед.

    Пока я не готов говорить о будущем, но определенные ожидания у меня все же есть», – сказал Вальверде.

    После трех туров испанской Примеры каталонская команда имеет на своем счету девять очков, опережая «Реал» на четыре очка.

    Источник: Marca

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    11.09.2017 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 сентября 2017, 13:30

      Глубокая мысль).

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